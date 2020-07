La storia di Fernando ritrovato 8 anni dopo la sua scomparsa: scappato di casa dopo un litigio

E’ una storia incredibile quella che mercoledì sera è stata raccontata nella trasmissione Chi l’ha visto. E’ la storia di una famiglia che ha sempre sperato di poter riabbracciare il proprio figlio. E così a otto anni dalla scomparsa di un giovanissimo ragazzo, che si è allontanato da Roma, è arrivato anche grazie alla trasmissione di Rai 3 e ai suoi telespettatori, il lieto fine. Oggi Fernando spiega che cosa ha fatto in questi sei anni lontano da casa. “Mi chiamavano il romeno, questa cosa mi faceva stare male e dopo un litigio con mia madre ho deciso di andarmene”. A parlare, per la prima volta dopo il suo ritrovamento, è Fernando Vasile, il ragazzo scomparso otto anni fa da Palombara Sabina, in provincia di Roma. Aveva 16 anni quando se n’è andato. La sua famiglia ha continuato a chiedere l’aiuto di Chi l’ha visto e mercoledì è arrivata la bellissima notizia. Il giovane è stato ritrovato grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto?” a Genova. E cosa ha fatto in tutti questi anni? “Mi sono comportato bene, ho vissuto di elemosine, Genova mi ha salvato” ha spiegato Fernando.

LA STORIA DI FERNANDO: SCAPPATO DI CASA OTTO ANNI FA RITROVATO A GENOVA

La mamma di Fernando ha sempre continuato a cercato anche se poi è tornata in Romania. Oggi il giovane è tornato in provincia di Roma, ospitato dai suoi zii ma vive a Genova, con una ragazza che ha conosciuto in questi anni. Durante l’epidemia ha iniziato a consegnare pacchi e continua a fare questo come lavoro. Al momento ha sentito sua mamma solo al telefono e le ha raccontato di come ha vissuto in quest anni. Intervistato dai giornalisti di Repubblica ha spiegato di essersi sempre comportato bene. Ha aiutato gli anziani, ha dato una mano a chi per strada aveva bisogno. E riusciva anche a racimolare, nei giorni migliori una cinquantina di euro.

I suoi zii molto felici di averlo trovato, gli hanno anche offerto un nuovo lavoro per restare a Roma. Adesso a lui la scelta!