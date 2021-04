Come prenotare il vaccino anti Covid: la mappa regione per regione

Come prenotare il vaccino anti Covid? Le modalità possono essere differenti a seconda della regione di residenza. Alcune regioni si sono infatti affidate alla piattaforma di Poste Italiane, altre però no e in questo caso, per effettuare la prenotazione del vaccino, occorre visitare (quasi in tutti i casi) il sito dell’ASL di riferimento regionale. Tante modalità diverse, dunque, con un obiettivo comune: quello di prendere un appuntamento per inserirsi nella campagna vaccinale contro il Coronavirus che ormai ha preso il via da qualche settimana, anche se tra alti e bassi. Non in tutte le regioni, infatti, le vaccinazioni stanno andando a ritmo spedito, anzi. Ci sono regioni in cui le dosi fanno ancora fatica ad arrivare e si spera in una imminente inversione di marcia. Scopriamo com’è possibile, ad oggi, prenotare il vaccino anti Covid.

Prenotazione vaccino contro il Covid: le regioni che si affidano alle Poste

Sono sei l regioni in cui sarà possibile effettuare la prenotazione sfruttando la piattaforma di Poste Italiane. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche e Sicilia. In questo caso, basterà visitare il sito specifico per effettuare la prenotazione. Ma le Poste Italiane danno la possibilità di prenotare anche tramite call center al numero 800.009.966, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 oppure direttamente allo sportello Atm Postamat, dotati di tessera sanitaria. Infine, è possibile prendere un appuntamento tramite il proprio postino che, grazie al suo palmare, vi aiuterà nell’operazione di prenotazione.



Le regioni che utilizzano una propria piattaforma per prenotare il vaccino

Ci sono poi alcune regioni che hanno messo a disposizione dei cittadini una speciale piattaforma per prenotare i vaccini. Abbiamo inserito i link delle piattaforme in modo da poter visitare direttamente cliccando, il sito della piattaforma scelta dalla propria regione di appartenenza.

Come prenotare il vaccino in Campania

Come dicevamo in precedenza, ogni regioni ha fatto le sue scelte. La Campania ha messo a disposizione una propria piattaforma. Occorrerà inserire il proprio codice fiscale e numero di tessera sanitaria, e-mail e telefono per prenotare.

Come prenotare il vaccino nel Lazio

Lo stesso vale per il Lazio che utilizza il proprio portale per dare la possibilità di prenotare i vaccini che adesso sono allargati anche ai cittadini di 66/67 anni di età.

Come prenotare il vaccino in Liguria

Anche la Liguria ha attivato il proprio sito per la gestione delle prenotazioni. Comunque ci si può prenotare anche tramite il numero verde 800938818 (dalle 8:00 alle 18:00), presso gli sportelli Cup, le Asl, gli ospedali, o le farmacie che effettuano servizio Cup.

Come prenotare il vaccino in Molise

In Molise è possibile prenotarsi online sulla piattaforma della Regione. In alternativa è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.329.500 da telefono fisso o al 0865724242 da cellulare.

Come prenotare il vaccino in Piemonte

Piattaforma personale anche per la regione Piemonte dove al momento si vaccina la fascia che va dai 70 ai 79 anni.

Come prenotare il vaccino in Puglia

La Puglia conta sulla piattaforma PugliaSalute per consentire ai suoi cittadini di prenotare il vaccino anti Covid. Nel mese di aprile sono iniziate anche le prenotazioni per gli over 70.

Come prenotare il vaccino in Sardegna

Anche la Sardegna ha aperto un suo portale per gestire le prenotazioni .

Come si prenota il vaccino in Toscana

Anche Toscana ha scelto una sua piattaforma per i vaccini. Cliccando direttamente sul link vi potrete accedere.

Come prenotare il vaccino a Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano ha messo a disposizione un proprio portale.

Come prenotare il vaccino in Umbria

In Umbria ci sono due possibilità: o sfruttare la speciale piattaforma regionale oppure prenotare in farmacia.

Come prenotare il vaccino in Veneto

Infine il Veneto che usa la propria piattaforma per la prenotazione. Nei giorni scorsi Zaia ha dichiarato che la regione ha terminato tutte le dosi utili per cui si aspettano le nuove dosi di vaccino per riprendere a pieno regime.





Dove si prenota il vaccino al Cup: Trento, Valle d’Aosta, Emilia e Friuli

Nella provincia autonoma di Trento il vaccino va prenotato al Cup online. In Valle d’Aosta invece è la stessa Usl a contattare la popolazione per raccogliere le adesioni. In Emilia-Romagna è possibile prenotare recandosi agli sportelli dei Cup, o nelle farmacie con prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, l’app Er Salute e il CupWeb. In Friuli Venezia Giulia la vaccinazione si può prenotare tramite il Cup delle Aziende sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434-223522.