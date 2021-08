Previsioni traffico nel weekend da esodo: le zone da bollino rosso

Sarà il primo weekend ad alto rischio di traffico per chi si muoverà per raggiungere le principali mete turistiche. D’altronde si sa che quelo di agosto è il mese in cui gli italiani si muovono con più frequenza per le vacanze e anche questa estate seguirà lo stesso trend. E’ il famoso esodo che tutti i viaggiatori e gli automobilisti temono, e il momento è arrivato.

Molti i tratti di autostrada in cui è previsto traffico per tutto il giorno e dunque il consiglio è quello di armarsi di tanta pazienza: fare un po’ di coda sarà una cosa normale, meglio essere già psicologicamente preparati. Traffico da bollino rosso in alcune zone di Italia, dunque: ma quali? Scopriamolo di seguito affidandoci alle indicazioni di Viabilità Italia.

Previsioni traffico nel weekend: le zone da bollino rosso

Giornata a rischio, quella di sabato 7 agosto. Una giornata in cui, specialmente al mattino, molti italiani saliranno in macchina per raggiungere la metà delle loro vacanze. Nel pomeriggio il traffico rimarrà critico ma in leggero miglioramento rispetto al mattino. Domenica 8, invece, il traffico da bollino rosso è previsto sia al mattino che al pomeriggio. Viabilità Italia, analizzando il traffico del weekend del 7-8 agosto 2021, ha anche elaborato anche uno schema dei flussi automobilistici sui tratti autostradali con maggior intensità di traffico. Ecco allora quelle che sono le tratte più a rischio e per le quali si prevede un alto movimento di automobili nelle giornate di sabato e domenica.

Le tratte ad alto rischio per sabato 7 agosto e domenica 8 agosto 2021

Traffico ad altissimo rischio sulla A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova, sulla A8/A9 Milano-Laghi (tratto Milano Gallarate-Sesto Calende e Como Grandate-Valico Brogeda), in direzione Sesto Calende e Valico Brogeda, sulla A4 in direzione Venezia, tratto Milano-Bergamo. Sono previste lunghissime code anche sull’A1 nel tratto Piacenza Sud–Allacciamento A15 in direzione Bologna, sulla A7 nel tratto Serravalle-Genova in direzione Genova, sulla A12 nel tratto Genova-Livorno in direzione Livorno. E ancora, bollino rosso sulla A22 in direzione Brennero, sulla A4 in direzione Venezia nel tratto Sommacampagna-svincolo A22, sul nodo A1-A14 di Bologna in direzione Sud.

Ecco le altre zone a alto rischio di traffico individuate da Viabilità Italia che le elenca così: A27 Venezia–Belluno, A23 Palmanova–Tarvisio nel tratto Udine-Tarvisio, A4 Venezia – Trieste in direzione Trieste, A12 Roma-Civitavecchia in direzione sud, A1 nel tratto Orte-Roma, A14 Bologna–Taranto nel tratto Forlì–Cattolica, A14 nei tratti Cattolica–Civitanova e Civitanova–Atri Pineto, Atri Pineto – Val di Sangro, Val di Sangro – Poggio Imperiale, Poggio Imperiale-Taranto; A16 nel tratto Avellino est-Candela, A30 Caserta – Salerno nel tratto All. A1/A30–Raccordo SA/AV.