Per la morte di Liliana sospetti anche su Claudio? La Sciarelli prova a chiarire ogni dubbio

Il pubblico che ieri sera ha seguito Chi l’ha visto si è diviso. Non tutti infatti hanno compreso la decisione di “difendere” in qualche modo a spada tratta, Claudio Sterpin, colui che nella vicenda legata alla morte di Liliana Resinovich, viene ormai definito il suo “amico speciale”. Nicodemo Gentile, presidente dell’associazione Penelope, intervenuta anche in questa storia, si è detto convinto della genuinità dei racconti di Claudio, definendolo un “puro”. Considerazioni che al pubblico di Rai 3 che si è diviso, non sono sembrate adeguate. Il motivo, per il pubblico sarebbe semplice: in questa vicenda tutti possono aver fatto tutto e, non essendoci neppure un indagato, non si può escludere a priori che una persona possa essere coinvolta. Non a caso, i telespettatori di Chi l’ha visto nel corso di questa settimana, hanno mandato diverse segnalazioni al programma. E non solo sul marito di Liliana ma anche su Sterpin. Per questo motivo Federica Sciarelli, invitandolo in diretta nel programma di Rai 3 ha provato a spiegare perchè i racconti dell’uomo trovano riscontri.

Quali sono le “accuse” mosse da chi sta seguendo questa storia? Ovviamente si tratta di pareri di gente comune che sta seguendo la vicenda e visto che se ne parla in tutte le trasmissioni televisive, è anche facile pensare che il pubblico a casa, abbia i suoi interrogativi. Per prima cosa, quello che tutti si chiedono è: si dà per scontato che Claudio e Liliana avessero realmente una storia, ma quali sono le prove per dimostrare che ci fosse ? La parola di Claudio, visto che Liliana non aveva detto a nessuno di questa sua frequentazione. Eppure stava per andare a vivere con l’uomo, voleva lasciare Sebastiano. A questi dubbi la conduttrice di Chi l’ha visto ha provato a dare delle risposte.

Claudio e Liliana: perchè credere che ci fosse realmente una storia

La conduttrice di Chi l’ha visto ha lasciato quindi che fosse Claudio a raccontare di Liliana. A suffragare la tesi che davvero ci fosse qualcosa di importante tra Sterpin e Lilly, sono anche i familiari della donna. Sergio in particolare spiega che Claudio sa molte cose della famiglia, solo Liliana può avergli detto tutto e quindi significa che tra i due, c’era qualcosa di importante. A dimostrazione di questo rapporto, l’uomo porta una medaglietta che aveva comprato per Lilly, con la data che rappresentava i loro 40 anni di amicizia che si erano interrotti per via delle strade separate ma che si potevano nuovamente celebrare nel dicembre 2021, pochi giorni prima che Liliana scomparisse nel nulla. La conduttrice spiega che ci sono anche prove che dimostrano che Liliana e Claudio si vedevano, un verbale dei carabinieri, fatto mentre a Trieste c’era la zona rossa per il covid e i due erano stati fermati nei pressi del cimitero mentre erano insieme in macchina.

Sono molte le persone a essere convinte, credendo anche alla versione di Sebastiano, il marito di Liliana, che non esistesse nessuna storia tra la donna e Sterpin e che ci fosse solo una amicizia che ha portato lui a immaginare qualcosa che non è mai esistito. Saranno le indagini chiaramente a dare le risposte: i messaggi di Liliana sono stati cancellati, Claudio ha anche detto di un codice che usavano per dirsi che si amavano. Tutto si potrà verificare, con tempo, ma anche questi gialli saranno svelati.

Perchè Claudio si preoccupa subito per la scomparsa di Liliana?

Secondo Federica Sciarelli, molti si sarebbero chiesti come mai, Claudio, non vedendo arrivare Liliana alle 10, si preoccupa quasi subito pensando che possa essere successo qualcosa. Claudio spiega che Liliana avrebbe avvisato e che ha provato a chiamarla più volte, mandato messaggi fino alle 15 quando poi Sebastiano risponde al telefono ma la comunicazione si interrompe. Claudio contatta quindi gli amici di Liliana, conosceva uno di loro e chiede di intervenire. Nelle ore successive Claudio decide di andare anche in Slovenia, pensano che magari Liliana fosse andata dalla cugina di cui parlava sempre. Non conosce però l’indirizzo esatto per cui arriva vicino a casa della donna ma non la trova, riesce poi a mettersi in contatto telefonico con lei e scopre che Lilly non si è recata a casa sua.

Sono tanti i punti toccati in questa storia di “racconto”. Si parla anche della morte della moglie di Claudio. Molte persone avevano infatti scritto sui social accusando Sterpin di aver mentito sulla data di morte della donna ma il triestino ha dimostrato quanto detto: come successo a molti durante questa pandemia, il funerale è stato rinviato con la speranza che si potesse avere un minor numero di restrizioni, cosa che poi non è avvenuta.