Maranello, Samantha muore in casa dopo un trattamento estetico: estetista in fuga

E’ una storia molto forte quella che arriva da Maranello. Una donna di 35 anni purtroppo è morta in seguito a quello che doveva essere un semplice trattamento estetico. Almeno, così sembrerebbe dopo i primi rilievi delle forze dell’ordine che stanno seguendo il caso. Samantha, 35 anni, era già finita alla ribalta della cronaca nera, suo malgrado. Era una sopravvissuta, così vengono definite le donne che sopravvivono al tentativo di omicidio. Il suo ex infatti, le aveva sparato alla testa ma Samantha aveva troppa voglia di vivere e ha lottato, riuscendo a riprendersi. Ieri purtroppo, un epilogo drammatico per la donna. Samantha voleva solo sentirsi più bella, voleva solo prendersi cura del suo corpo ma forse, si è rivolta alla persona sbagliata. Anche questo dovrà essere spiegato dalle forze dell’ordine che indagano: quali sono le responsabilità dell’estetista in questa vicenda? Pare che la persona che stava facendo il trattamento estetico a Samantha, sia scappata ancora prima dell’arrivo dei soccorritori. Tutto da verificare, siamo solo all’inizio di questa triste storia.

La morte di Samantha in casa dopo un trattamento estetico

Bisognerà capire come mai Samantha si sia fidata di questa persona che ha deciso di fare un intervento delicato in casa, senza nessun mezzo professionale. Purtroppo la donna si è fidata della persona sbagliata, lo spiega anche il marito della Migliore che ha raccontato come sarebbero andate le cose nel pomeriggio di ieri, nella casa di Maranello dove abitavano. Stando appunto a quanto raccontato dal marito della 35enne l’intervento al seno sarebbe stato effettuato da una sedicente estetista che poi si sarebbe data alla fuga. Subito dopo aver iniziato ad effettuare le punture al seno, Samantha avrebbe iniziato a stare male: non è chiaro se sia trattato di uno choc anafilattico causato da un’allergia al liquido iniettato o se la donna sia stata colta da arresto cardiaco. Tutti i pezzi di questa storia devono essere messi in ordine anche perchè come è noto, una estetista non ha i mezzi e le competenze per fare un intervento al seno. Di che cosa si è trattato? Un intervento non è la stessa cosa di un trattamento, bisognerà anche andare a fondo in questo aspetto per comprendere che cosa Samantha aveva chiesto alla persona che potrebbe aver causato, per incompetenza e negligenza, la sua morte.

Al momento di quella che pare sia stata una “puntura”, una sorta di “infiltrazione” al seno a fini estetici, erano presenti in casa l’attuale marito della donna e altri conoscenti che al manifestarsi del malore hanno chiamato i soccorsi.