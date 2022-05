Ladispoli, Sofia si risveglia dal coma e spiega: “Papà ha ucciso mamma , poi mi ha accoltellata”

Un figlio non dovrebbe mai assistere a tutto questo. Sofia non avrebbe mai dovuto perdere la sua mamma, non avrebbe mai dovuto vedere la furia di suo padre verso la donna che l’ha messa al mondo. Non avrebbe mai dovuto vedere l’uomo che da padre, avrebbe dovuto proteggerla e amarla, scagliarsi contro di lei, dopo aver ucciso sua madre. Sofia ha cercato anche di difendersi, di difendere la mamma ma non ce l’ha fatta. La furia di suo padre le ha portato via la mamma, e oggi la ragazza, che si è svegliata dal coma, è ancora in gravi condizioni. E quello che la aspetta dopo la fine di un percorso difficile in ospedale, sarà altrettanto duro, perchè non ci sarà più sua madre e ci sarà la consapevolezza che a cambiare tutto, a distruggere tutto, è stato suo padre.

Dopo una settimana la figlia di 17 anni di Fabrizio Angeloni è stata svegliata dal coma farmacologico e, ancora molto debole. Sofia ha raccontato tutto agli inquirenti confermando la dinamica del duplice tentato omicidio in famiglia avvenuto a Ladispoli.

Il femminicidio di Ladispoli: Silvia non ce l’ha fatta, Sofia si è salvata

L’uomo, 49 anni, la mattina del 21 aprile scorso si è recato nell’abitazione in via Milano dove fino a poco tempo prima aveva convissuto con la compagna Silvia Antoniozzi. Pare che avesse ancora le chiavi dell’appartamento e che per questo sia entrato. Un litigio, poi le urla e le coltellate sferrate verso la ex e poi contro la figlia che aveva tentato di proteggere la madre e di fermarlo. “Ha cercato di uccidere mamma, poi mi ha accoltellato”. Già dopo i soccorsi erano trapelate indiscrezioni secondo le quali, la ragazza, aveva chiesto agli operatori del 118 di prendersi cura della mamma e di non salvare il padre, colpevole di quel gesto. L’uomo infatti, aveva cercato di togliersi la vita.

Sofia, dopo esser stata salvata, ha subito un delicato intervento chirurgico nella sede di Palidoro dell’Ospedale Bambino Gesù. La ragazza ha spiegato che suo padre si era scagliato contro la mamma che aveva cercato riparo in bagno. Sofia ha anche cercato di difendere la mamma non riuscendosi e anche lei è stata colpita dal padre. Poi ha tentato di scappare per chiedere aiuto e si è salvata.