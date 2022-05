Claudio Sterpin non ha dubbi: “Liliana è stata portata lì dopo, qualcuno l’ha nascosta”

Non ha mai pensato che la sua Liliana si fosse suicidata e lo ribadisce anche in questi giorno, quando finalmente può raccontare la sua verità. Claudio Sterpin in questi mesi è stato anche accusato di aver inventato una storia che non c’era con Liliana Resinovich, di essersi fatto delle illusioni, di aver infangato la memoria della donna. E invece, le analisi dei cellulari di Liliana dimostrano che tra i due c’era una relazione e che la donna stava cercando informazioni sul divorzio. Nella puntata di Quarto Grado in onda il 27 maggio, Claudio per la prima volta usa la parola amante, in modo ufficiale e spiega che lui e Liliana erano pronti per vivere insieme. Dovevano solo aspettare che passasse, per delicatezza, l’anniversario di morte di sua moglie e che lei chiedesse il divorzio a Sebastiano, poi lo avrebbero detto a tutti. Ma non c’è stato modo di ufficializzare questa relazione visto che il 14 dicembre Liliana muore. Claudio non ha idea di che cosa sia successo e non vuole parlare di un omicidio ma di una cosa è certo: il cadavere di Lilly non è rimasto per tutto quel tempo nel posto in cui è stato poi trovato per caso. Impossibile pensare che in due settimane nessuno lo abbia visto; impossibile pensare che nessun animale si sia avvicinato e che non ci fossero tracce altre sui resti di Liliana. Per questo Claudio continua a credere che Liliana possa esser morta in modo naturale mentre era con qualcuno; una persona che poi ha nascosto il cadavere di Liliana per diversi giorni.

Claudio Sterpin e la sua tesi sulla morte di Liliana

Claudio continua a ribadire il suo punto di vista: se non ci sono prove che Liliana sia stata uccisa, bisogna capire che cosa è successo quella mattina, come mai si è sentita male, perchè è morta. Inoltre continua a credere che qualcuno per due settimane abbia nascosto altrove il cadavere di Liliana per poi liberarsene in un secondo momento. Il giornalista di Quarto Grado Carmelo Abate, gli fa notare che però questa cosa dovrebbe escludere Sebastiano che in quel periodo era tenuto sotto stretto controllo da chi indagava e difficilmente poteva uscire di casa o da un altro post portandosi dietro un cadavere e buttandolo in un boschetto dove comunque, passa sempre molta gente. Claudio non vuole aggiungere altro e chiaramente non punta il dito contro nessuno ma la sua idea resta questa. Ci sono altre persone coinvolte in questa storia? A 5 mesi di distanza, non ci sono clamorose novità su questa intricatissima vicenda.