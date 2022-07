A Fano ritrovato il piccolo di 8 anni disperso in mare, migliorano le condizioni del fratellino

Ce l’hanno messa tutti i soccorritori, hanno sperato per ore che il piccolo si fosse messo miracolosamente in salvo ma purtroppo, l’epilogo di questa vicenda è drammatico. Dopo la notizia della morte del padre dei due bambini, ieri sera a Fano anche il ritrovamento del cadavere del bimbo di 8 anni disperso dalla mattina. Il cadavere del piccolo è stato appena ritrovato dalla Guardia Costiera di Pesaro incastrato tra gli scogli a nord della spiaggia dei Fiori di Gimarra di Fano da dove era scomparso. Difficile ancora comprendere quello che è successo in una giornata di forte mare mosso. Era molto presto, i bagnini non erano ancora a lavoro, e forse i bambini hanno deciso di fare lo stesso il bagno. Forse il papà era insieme a loro in acqua o forse si è salvato quando ha capito che la situazione si era fatto complicata. Per l’uomo, non c’è stato nulla da fare, probabilmente ha sbattuto la testa sugli scogli e poi è morto annegato in mare. L’unica speranza adesso è che il ragazzino di 13 anni, l’altra fratellino protagonista di questa drammatica vicenda, possa salvarsi. E’ in ospedale da ieri mattina.

Una intera comunità sotto shock

“Non ci sono parole per esprimere il dolore e l’apprensione di queste ore” aveva scritto poco prima il sindaco di Fano, Massimo Seri, sui social. Esprimendo il sentimento di un’intera città che si è stretta attorno ad una donna di Calcinelli che in pochi istanti ha visto stravolta la sua vita: prima con la perdita del marito immediatamente annegato poi con quella del figlio ritrovato circa 8 ore dopo l’avvio delle ricerche. E adesso si prega per il figlio di 13 anni, con la speranza che si possa salvare. L’ultimo bollettino sembra essere positivo: il ragazzino è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona; respira autonomamente e risulta in buone condizioni, tali da non richiedere il ricovero in Rianimazione. Potrà essere lui a raccontare qualcosa in più su questa drammatica vicenda e sarà complicatissimo dirgli quello che è successo a suo padre e al suo fratellino. Una vera tragedia.