Papà e bimbo di 8 anni annegati a Fano in mare: la disperazione di mamma Stefania

E’ una storia che ha sconvolto l’Italia intera quella arrivata questo fine settimana da Fano. Una vicenda che riempie i cuori di dolore e che cambierà per sempre la vita di una famiglia letteralmente distrutta. A morire, Davide Zandri e il figlio di 8 anni Fabio , annegati in mare, tra le onde di un mare troppo agitato. Le forze dell’ordine sono a lavoro per capire che cosa sia successo e fondamentale sarà la testimonianza del figlio più grande che si è per fortuna salvato. Ma niente potrà rimettere insieme questa famiglia, travolta dal dolore. Un dolore troppo grande, quello che sta provando mamma Stefania che ha pianto per la morte di suo marito prima, con la speranza di poter riabbracciare il suo bambino di 8 anni e poi ha dovuto fare i conti con una seconda drammatica notizia. La morte del piccolo, che dopo ore di ricerche, è stato ritrovato in mare. Si è salvato solo il figlio più grande, 12enne, che ieri ha potuto riabbracciare la madre all’ospedale Salesi di Ancona.

Tutto il dolore di mamma Stefania dopo la morte di suo figlio e di suo marito

La donna ha incontrato di prima mattina e poi di nuovo nel pomeriggio, superando anche un momento di totale sconforto: “Non ce la faccio, non ce la faccio” ripeteva, come riporta il Corriere Adriatico. Originaria di Cartoceto, 43 anni, sabato scorso Stefania era stata trasportata all’ospedale Santa Croce per un forte stato di choc, dopo aver saputo quanto accaduto a suo marito e due dei loro figli (il terzo, quindicenne, era rimasto a casa a Calcinelli).

Per il momento, anche grazie alla testimonianza di alcuni testimoni è stata fatta una prima ricostruzione. I fratellini stavano facendo il bagno in mare, insieme a un amichetto che però, viste le onde e il mare agitato, ha deciso di uscire dall’acqua. Il papà dei bambini, sarebbe entrato in mare solo in un secondo momento, per aiutare i suoi figli. Purtroppo però, non ce l’ha fatta e ha sbattuto la testa, perdendo i sensi e poi annegando.