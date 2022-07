Bimbo di sei anni annega in piscina in Sardegna: le ultime

Un sabato che finisce in tragedia e una storia di quelle che mai nessuno vorrebbe raccontare, eppure, purtroppo, sempre più spesso i bambini sono protagonisti di vicende di cronaca. Le ultime notizie arrivano dalla Sardegna, purtroppo raccontano della morte di un bambino romano di sei ani. Il piccolo, secondo quelle che sono le ultime notizie, è annegato nella piscina del resort Cala Luas, nel litorale di Cardedu in Ogliastra, in Sardegna, per cause ancora da accertare. Saranno ascoltati anche nelle prossime ore i genitori del piccolo per provare a mettere insieme tutti i tasselli e capire come è morto il bambino.

Bimbo di sei anni annega nella piscina in vacanza

Il bimbo è stato visto annaspare dai genitori che erano sul bordo della vasca. Immediati i soccorsi e l’allarme al 118. Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia, ma i tentativi dei medici di rianimare il piccolo e di salvargli la vita sono stati vani. Per il piccolo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Negli ultimi anni purtroppo, le tragedia simili hanno sconvolto anche in altre occasioni la Sardegna.

Solo nel settembre del 2018 la morte in piscina di un bambino di 7 anni in un residence di Orosei.

Nel 2014 un altro bambino di 5 anni era annegato sempre in piscina, in una casa di un complesso turistico alla periferia di Calasetta nel tentativo di recuperare un pallone.