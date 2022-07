Diana era rimasta altre volte da sola in casa, la mamma diceva che era al mare con la zia

Ha lasciato la piccola Diana da sola in casa. Sua madre è stata arrestata: non era la prima volta che la bambina restava da sola

Non era la prima volta che la piccola Diana restava da sola chiusa in casa. L’ultima però, non ce l’ha fatta. Troppo caldo forse, troppi giorni da sola nel suo lettino o una dose di farmaci che sono stati letali. Tante le risposte che dovranno arrivare dagli esami scientifici ma intanto resta il dolore per un piccolo angelo che non c’è più. I palloncini bianchi davanti al cancello della casa in cui la piccola è rimasta da sola una settimana. Sua madre ha confessato, ha detto con freddezza che si aspettava che poteva succedere anche se altre volte la bambina, di un anno e mezzo, era rimasta da sola. Al compagno, con il quale ha trascorso questi giorni, aveva detto che la piccola era al mare con la zia.

E’ drammatico pensare che la piccola Diana possa aver passato giorni a piangere in attesa che qualcuno si accorgesse di lei. E’ drammatico immaginarla da sola, in quella casa, tra caldo, fame, sete e disperazione. La piccola, almeno secondo quanto si apprende dopo i primi rilievi, potrebbe esser morta di stenti.

Le parole di Alessia Pifferi agli inquirenti

“Già altre volte l’avevo lasciata da sola nei fine settimana ed era sopravvissuta”. Sarebbero state queste le parole della madre della piccola Diana, Alessia Pifferi, ai giudici che hanno raccolto la sua deposizione.

Alessia Pifferi resta in carcere in attesa della convalida del fermo: è accusata di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Mancano ancora da capire tutti i particolari: certo è che la donna ha trovato la piccola morta nella sua casa di via Parea 15/20 nel quartiere Ponte Lambro di Milano. Alla donna, rientrata dalla sua settimana di ferie con il compagno, non è rimasto che chiamare i soccorsi ma quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, per la piccola Diana, non c’era nulla da fare.

La donna, ascoltata dagli inquirenti, ha raccontato che la bambina sarebbe nata da una relazione clandestina. Non crede di sapere neppure chi è il vero padre di Diana.