Rintracciato a Ventimiglia sta per tornare a casa Adriano Pacifico

E' stato rintracciato a Ventimiglia questa mattina Adriano Pacifico e si prepara per tornare a casa dalla sua famiglia: le ultime notizie

Sta bene Adriano Pacifico. I suoi genitori si erano messi sulle sue tracce già diversi giorni fa, informando quanti si erano mobilitati nelle ricerche della svolta in questa vicenda. Adriano ha deciso di prendersi del tempo per se, senza contattare la sua famiglia, una scelta personale che oggi, lo stesso ragazzo, spiega.

«Non volevo più continuare il cammino di Santiago che avevo intrapreso settimane fa e sono arrivato sin qui dalla Francia perché volevo tornare a casa», ha detto agli agenti Pacifico, prima di mettersi in contatto con la famiglia a Bastiglia, nel Modenese. A quanto pare il ragazzo non pensava che i suoi genitori fossero in apprensione nonostante da giorni non avessero più sue notizie.

Sta bene Adriano Pacifico: le ultime notizie da Ventimiglia

La testimonianza degli agenti di Ventimiglia che hanno rintracciato questa mattina Adriano Pacifico: «Stamattina presto abbiamo visto in stazione un ragazzo con una bici che somigliava ad Adriano Pacifico, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a parlargli per capire se fosse proprio il 32enne che la famiglia cercava da tempo e, quando lui ci ha confermato la sua identità abbiamo sorriso».

Una notizia, quella arrivata poche ore fa dalla Francia, che ha riempito di gioia la famiglia di Adriano. La mamma del ragazzo si era rasserenata pochi giorni fa, sapendo che il giovane era comunque vivo e stava bene. Ma restava l’ansia nel non sapere di preciso dove fosse, finalmente questa mattina, la bella notizia.

«Non essendoci più alcuna denuncia di scomparsa in corso ed essendo Adriano un maggiorenne in salute, non abbiamo potuto far altro che farlo metterlo in contatto con la madre, visto che ci ha detto di aver rotto il suo smartphone e, poi, accompagnarlo sul primo treno per rientrare a casa», concludono dalla Polfer di Ventimiglia. Contattata dal Corriere, la donna si è detta felice di poter riabbracciare il più presto possibile suo figlio.