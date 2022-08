Latte scaduto da 7 mesi venduto a Capri: bimba di 15 mesi finisce in ospedale

A Capri una bambina di sette mesi si è sentita male dopo aver bevuto del latte scaduto da 7 mesi

Sembra una storia assurda, qualcosa di impossibile eppure è successo. Può esserci in un negozio, un prodotto scaduto da oltre 7 mesi? A quanto pare si ed è successo a Capri. Purtroppo a rimetterci è stata una bambina di 15 mesi che è finita in ospedale. I genitori della bambina hanno raccontato di aver comprato in un negozio a Capri, il latte. Non ha probabilmente controllato all’inizio neppure lei la data di scadenza ma mai avrebbe immaginato di poter trovare un prodotto scaduto da mesi e invece è successo. Immediato quindi il malore della piccola che, poco dopo aver bevuto il latte, si è sentita male. La mamma, una giovane avvocatessa dell’isola Azzurra, residente ad Anacapri, ha presentato denuncia ai Carabinieri nei confronti dei titolari dell’esercizio commerciale, che le avrebbero venduto la merce avariata. L’episodio è accaduto ad Anacapri nelle scorse ore. La bambina, dopo aver ingerito il prodotto, ha vomitato e pianto e per questo è stata portata in ospedale dalla mamma, ma non è grave e ora sta bene. E’ stata portata a Capri in ospedale e per fortuna, le prime cure, sono state sufficienti per rimetterla in sesto.

Bimba beve latte scaduto da sette mesi e sta male: succede a Capri

Secondo quanto raccontato dalla mamma della bambina, il latte comprato in un negozio di Capri era scaduto dal gennaio del 2022. Purtroppo però, solo dopo il malore della bambina i suoi genitori se ne sono accorti. Fortunatamente il fatto che la bambina abbia vomitato subito, l’ha aiutata a espellere la sostanza avariata e di conseguenza, poco dopo la corsa in ospedale, si è subito sentita meglio. La mamma della bambina ha comunque deciso di andare avanti per vie legali, sporgendo denuncia.