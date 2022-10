Accoltellamento nel centro commerciale: un morto e 5 feriti, fermato l’aggressore

Ha preso un coltello al supermercato e ha iniziato a colpire le persone che incontrava: un uomo di 46 anni è stato ucciso. Le ultime notizie da Assago

Era un pomeriggio come tanti, quello di ieri, per le persone che stavano facendo la spesa o gli acquisti al centro commerciale di Assago. Si è trasformato in un pomeriggio da incubo dopo che un uomo ha iniziato ad aggredire alcuni dei presenti e ha accoltellato alcune persone all’interno del centro commerciale . Tutto è successo in una manciata di secondi, nel centro commerciale di via Milanofiori: purtroppo il bilancio è gravissimo. Una delle persone accoltellate è morta ieri sera, mentre sono 5 le persone rimaste ferite in modo grave che sono da ieri in ospedale dove stanno ricevendo le cure del caso.

L’aggressione è stata compiuta da un italiano di 46 anni con gravi problemi psichici. Tra i feriti, trasportati in ospedale con l’elisoccorso, c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marí, che è stato ricoverato al Niguarda con una profonda ferita alla schiena. Per il calciatore l’augurio di tutti i tifosi e quello di Adriano Galliani che ha spiegato nella tarda serata di ieri, che Pablo è in buone mani. L’aggressore è stato disarmato e fermato dall’ex calciatore dell’Inter Massimo Tarantino. “Urlava, urlava e basta“, ha raccontato l’ex giocatore, ora dirigente sportivo. A chi lo ha definito in queste ore un eroe , ha spiegato che non ha fatto nulla di eccezionale, solo quello che il suo istinto gli ha suggerito di fare. Probabilmente però se non fosse intervenuto, molte altre persone sarebbero state coinvolte in questo accoltellamento.

E’ un uomo di 46 anni la vittima dell’accoltellamento nel centro commerciale

La vittima è un dipendente Carrefour, morto durante il trasporto in ospedale. Si chiamava Luis Fernando Ruggieri, 46enne di origini boliviane. Uno dei cinque feriti è stato portato in ospedale in codice giallo, mentre gli altri tre (il calciatore del Monza, un 40enne e una 72enne) in codice rosso. Ferita solo lievemente una 81enne, che non è stata portata in ospedale ma curata sul posto.

Chi è l’aggressore

Secondo quanto si apprende, l’aggressore, in cura da un anno per una forte crisi depressiva, ha afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour per poi colpire alcuni avventori a caso. L’uomo è incensurato. Gli inquirenti hanno subito escluso l’atto terroristico. L’ipotesi più accreditata è che abbia colpito in preda a una crisi psichica esplosa all’improvviso. Si tratta di un italiano di 46 anni. L’uomo avrebbe preso un coltello dal reparto casalinghi del Carrefour e avrebbe iniziato a correre aggredendo le persone che incontrava lungo la sua strada.