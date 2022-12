Una camicetta sporca di sangue, le ultime notizie sul caso Silvia Cipriani. Si indaga

Le macchie di sangue sulla camicetta di Silvia Cipriani sono una prova per dimostrare che è stata uccisa? Le ultime notizie

Si riaccendono i riflettori sul caso Silvia Cipriani, la postina scomparsa nel nulla a fine luglio e ritrovata morta nel bosco a qualche decina di chilometri dalla sua casa. Che cosa è successo a Silvia, non è ancora stato rivelato, bisognerà attendere i risultati dell’autopsia sul suo cadavere ( e avere anche la conferma che quei resti sono effettivamente i suoi). Oggi però spunta una nuova prova: l’attenzione di chi indaga si starebbe concentrando su una camicetta che sarebbe stata ritrovata nel bosco, nello stesso luogo in cui c’era il cadavere segnalato da un cercatore di funghi. E’ una camicetta da donna, che presenta delle macchie di sangue. Se fosse di Silvia, potrebbe dimostrare anche il fatto che la donna sia stata uccisa in modo violento ma non solo. La Cipriani potrebbe essersi fatta male, aver avuto un incidente. Purtroppo neppure questa prova può dimostrare, almeno per ora, molto.

Macchie di sangue sulla camicia di Silvia Cipriani

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, la camicia che è stata ritrovata sarebbe proprio la camicia di Silvia e ci sarebbero delle macchie di sangue all’altezza della pancia. E’ il sangue di Silvia? Purtroppo visto quello che era lo stato del cadavere, non si può escludere nulla, neppure che possa essere il sangue di un animale ma la camicia era intatta, per cui sembrerebbe trattarsi proprio di sangue umano. Le tracce saranno analizzate martedì 6 dicembre. Non è neppure confermato che siano tracce ematiche, lo ricorda anche la giornalista di Pomeriggio 5 che sta seguendo il caso. La camicetta era per terra, intatta, accanto agli altri oggetti. Sembrava quasi stirata. Poi c’era anche una canotta bianca di cotone, un indumento intimo, trovato a poca distanza, raggomitolata a differenza della camicia.

Un vero e proprio mistero, tante domande ma nessuna risposta che possa permettere di comprendere che cosa è successo a Silvia tra il 22 e il 23 luglio 2022, la data della sua scomparsa.