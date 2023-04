La storia di Patrizia La Marca sbranata e uccisa dal rottweiler di suo fratello

Patrizia La Marca è stata sbranata e uccisa dal cane di suo fratello: ecco che cosa è successo

Una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare, è la storia che arriva da Imperia. In un pomeriggio qualunque, cambia improvvisamente la vita di tutte le persone coinvolte in questa storia, per sempre. Patrizia La Marca si era avvicinata al cane del fratello per dargli da mangiare, come forse aveva già fatto in passato. Non si sarebbe mai aspettata di essere assalita. Il rottweiler inizia ad aggredirla, un morso dopo l’altro e poi la sbrana, Patrizia viene uccisa mentre i parenti chiamano i soccorsi. ll cane è inavvicinabile tanto che, all’arrivo delle forze dell’ordine, per evitare altre tragedie, viene ferito. Patrizia intanto veniva portata in ospedale, purtroppo però non ce l’ha fatta. E’ morta mentre riceveva le prime cure. Nulla da fare per la donna, sbranata dal cane di suo fratello. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia (Imperia). A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che avevano udito le urla della donna. Ma oggi, la notizia è stata data da tutti i giornali, che hanno quindi raccontando la storia della donna sbranata dal cane di suo fratello.

Patrizia La Marca sbranata dal cane di suo fratello

Non era il primo giorno in cui la donna si stava prendendo cura del cane. Il fratello infatti era in vacanza. Ieri pomeriggio il dramma; i medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove la donna è stata ricoverata in condizioni critiche, hanno tentato di tenerla in vita, ma troppo devastanti sono risultate le ferite: aveva subito lesioni alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia.

Il rottweiler ora si trova in un canile a Sanremo è sul suo destino si pronuncerà il magistrato. Forse il ritardo nel prendere la decisione di ferire l’animale ha cambiato il destino di Patrizia. Pare infatti che la donna sia rimasta sotto gli attacchi del cane, almeno per un’ora. Ma anche di questo, si occuperanno le forze dell’ordine che metteranno nero su bianco ogni dettaglio di questa vicenda.