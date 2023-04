Travolta e uccisa dalla macchina guidata dalla mamma: Aurora non ce l’ha fatta

Le ultime notizie dalla provincia di Napoli: uccisa dalla macchina guidata dalla mamma, la piccola Aurora non ce l'ha fatta, aveva solo 7 anni

Un’altra di quelle storie che mai avremmo voluto raccontare, in questo pomeriggio di metà aprile. Un altro dramma che cambierà per sempre la vita di tutte le famiglie tragicamente coinvolte in questa vicenda. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Napoli. Una bambina di 7 anni è rimasta uccisa nel primo pomeriggio di oggi a Casalnuovo, nel Napoletano. La piccola, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri intervenuti in via Emilio Buccafusca, è stata investita dalla Audi A3 di sua madre . La prima ricostruzione: la piccola sarebbe stata investita e uccisa mentre la macchina stava facendo retromarcia. Il mezzo l’ha colpita in pieno. Secondo i militari la donna avrebbe perso il controllo dell’auto durante la manovra. E nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave anche un conoscente della famiglia, che era in strada accanto alla bambina. Una tragedia che ha sconvolto tutti. Salma e veicolo sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola. Per il momento non trapelano altre notizie in merito a quanto accaduto nel primo pomeriggio.

In un primo momento si era parlato di un’auto pirata che aveva travolto la piccola uccidendola, poi la drammatica scoperta e la ricostruzione delle forze dell’ordine arrivate sul posto.

Shock a Casalnuovo dopo la morte della piccola Aurora

E’ Napoli Today e fare il nome della bambina di sette anni travolta e uccisa dalla macchina guidata dalla sua mamma. Si chiamava Aurora. Le prime immagini mostrano proprio il mezzo che ha una ruota sul marciapiede. Le indagini daranno maggiori dettagli su questa immane tragedia. La mamma della piccola, è sotto shock come tutta la comunità e le persone che hanno assistito a questo drammatico incidente durante il quale Aurora è stata uccisa.