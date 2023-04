Il coraggio di Vito Bugliarello: non sapeva nuotare, è morto per salvare due vite

Un gesto da eroe quello di Vito Bugliarello che è morto per salvare la vita di due ragazzini: non sapeva nuotare ma non ha esitato

E’ una storia di coraggio e altruismo quella che è arrivata in queste ore dalla Sicilia. Un dramma con un finale a metà. Da un lato, la salvezza di due giovani vite, dall’altra la morte dell’eroe che le ha salvate. Tutto è successo ieri pomeriggio, sulla spiaggia della Marchesa, nel Siracusano. Vito Bugliarello, un perito informatico di 35 anni, ha visto due giovani chiedere aiuto in mare, tra le onde proibitive e, senza esitazione, si è gettato in acqua per aiutarli. Nonostante il mare fosse proibitivo, Vito ha fatto tutto il possibile per tirare fuori i ragazzi dall’acqua. Ha cercato di usare degli asciugamani annodati per creare una fune, ma quando questa è scivolata via dalle loro mani, ha deciso di entrare in acqua e lanciare di nuovo la corda. Uno dei ragazzi è riuscito a prenderla e ad arrivare a riva, ma purtroppo Vito non è riuscito a mantenere la presa e il mare lo ha trascinato via.

Il coraggio di Vito: è morto per salvare due ragazzini

Nonostante gli sforzi della Capitaneria e dei vigili del fuoco per trovare Vito ancora in vita, non c’è stato nulla da fare. Ieri, il 23 aprile, il suo corpo è stato trovato senza vita tra gli scogli. L’amico Pierpaolo ha raccontato che lui e Vito si conoscevano da 20 anni, dai tempi della scuola, e che erano stati compagni di classe all’istituto Fermi. “Era l’unica persona a sapere tutto di me“, ha detto Pierpaolo, “a nessuno ho mai raccontato quel che ho raccontato a lui. E per capire che ragazzo fosse basta dire che, pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini che stavano facendo il bagno nonostante il mare, sabato, fosse in condizioni proibitive. Non ci ha nemmeno riflettuto, lui era così”.

La comunità locale è rimasta scioccata e commossa dall’eroismo di Vito, che ha dimostrato coraggio e altruismo nella sua azione. Il sindaco della città ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ha dichiarato che Vito sarà ricordato come un eroe che ha dato la sua vita per salvare quella degli altri. Questo evento tragico è un ricordo del fatto che spesso le azioni di coraggio e generosità avvengono in modo silenzioso e anonimo. La storia di Vito Bugliarello è un esempio di come anche le persone comuni possano essere eroi, senza cercare la fama o la gratitudine, ma solo con il desiderio di aiutare gli altri in momenti di bisogno. La sua azione rimarrà un esempio di altruismo e di amore per il prossimo per molti anni a venire.