Omicidio Alessandro Gozzoli: arrestato un uomo, potrebbe esserci anche un complice

Ecco le ultime notizie sull'omicidio di Alessandro Gozzoli, c'è la svolta, fermato un rumeno

E’ arrivata la svolta a un mese e mezzo dal ritrovamento del corpo del Gozzoli. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di nazionalità rumena, ritenuto responsabile dell’omicidio di Alessandro Gozzoli, 40enne originario di Bazzano. Il corpo senza vita della vittima era stato ritrovato lo scorso 10 marzo, legato al letto della sua abitazione a Casinalbo di Formigine, in provincia di Modena. Secondo quanto riportato da Modena Today, il sospettato è stato rintracciato nel suo paese d’origine, mentre una seconda persona, anch’essa di nazionalità rumena, risulta ancora essere ricercata. Al momento, non si conosce il movente del crimine. Se in un primo momento si era pensato che il Gozzoli avesse avuto un appuntamento con qualcuno, un incontro romantico finito magari poi male con un gioco erotico, successivamente il fatto che mancasse anche la sua auto, aveva lasciato dei dubbi a chi indagava.

L’omicidio di Alessandro Gozzoli: è arrivata la svolta

Le indagini dell’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura, si sono concentrate soprattutto sull’analisi delle immagini e dei tabulati telefonici, nel tentativo di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Gozzoli. La pista più probabile sembra essere quella di un omicidio preterintenzionale o colposo, con l’ipotesi che l’assassino abbia cercato di depistare le indagini simulando una rapina. Infatti, nei giorni successivi all’omicidio, era stata ritrovata l’auto della vittima e la sua casa era stata messa a soqquadro. Per alcuni giorni si era parlato di una telecamera che poteva aver ripreso la persona che era uscita di casa dopo l’omicidio del Gozzoli, probabilmente incrociando le informazioni, le forze dell’ordine sono arrivate all’arresto.

Tuttavia, al momento si tratta solo di supposizioni e saranno le ulteriori indagini a fare luce sulla vicenda. Il fermo del sospettato rappresenta comunque un importante passo avanti per la giustizia e per la famiglia di Alessandro Gozzoli, che potrà finalmente avere una risposta sulla tragica fine del loro caro. E resta anche da comprendere il movente di questo omicidio; di Alessandro in questo mese e mezzo, si sono dette solo cose meravigliose e nessuno riesce a comprendere chi possa avergli voluto tanto male da ucciderlo.