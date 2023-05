L’ha vista morire durante la video chiamata, il ricordo straziante dell’amica di Mariantonietta

Una video chiamata con l'amica che l'ha vista morire in diretta nella vasca da bagno e ha provato a salvarla chiamando i soccorsi ma non ce l'ha fatta

La morte di una giovane ragazza di soli 16 anni ha scosso l’intera comunità di Montefalcione, in provincia di Avellino. Mariantonietta C. è stata tragicamente colpita da una scossa elettrica quando il suo smartphone è caduto accidentalmente nella vasca da bagno, dove stava facendo il bagno. Tutto è accaduto mentre Mariantonietta stava parlando con la sua migliore amica in una videochiamata. Ed è drammatica la testimonianza di questa giovane ragazza che ha visto morire davanti ai suoi occhi la sua amica, durante quella che oggi, tutti definiscono una maledetta video chiamata.

La sua amica, chiamata F., ha assistito impotente alla tragedia. In un post su TikTok, F. ha condiviso i ricordi di quel terribile momento, quando ha visto Mariantonietta urlare il suo nome mentre nell’acqua della vasca da bagno esalava il suo ultimo respiro. Era l’ultima risata, l’ultima chiacchierata e l’ultima volta che si vedevano. La vita di Mariantonietta è stata spezzata in un attimo, e la comunità ha iniziato a chiedersi come sia possibile che una cosa del genere possa accadere. «Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata» queste le parole dell’amica di Mariantonietta nel video su TikTok. Secondo quanto si legge oggi su tutti i giornali, sarebbe stata la ragazza a chiamare i soccorsi per raccontare quello che stava succedendo. Purtroppo però quando sono arrivati, non c’era ormai nulla da fare per la 16enne.

La tragica morte della 16enne

La triste vicenda ha suscitato un’ondata di shock e dolore in tutta Italia, con molte persone che si sono unite per mostrare il loro sostegno alla famiglia di Mariantonietta. La sua morte ha portato alla luce un pericolo che spesso viene sottovalutato: l’uso dei telefoni cellulari durante il bagno o in generale in situazioni in cui dovremmo tutti farne a meno. Anche se potrebbe sembrare innocuo, questa nostra smania di averlo sempre dietro, potrebbe essere estremamente pericolosa e può portare a conseguenze fatali.

Questo tragico evento ci ricorda quanto sia importante essere consapevoli dei pericoli che ci circondano e di come anche le azioni apparentemente innocue possano portare a conseguenze terribili. La morte di Mariantonietta ha scosso tutti coloro che l’hanno conosciuta e ci ricorda quanto sia importante prendersi cura l’uno dell’altro e di se stessi. La vita è preziosa e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerla.