Gessica uccisa a 16 anni, un bambino dietro al divano. Il presunto amante ucciso, sua moglie in ospedale: Taulant Malaj è il colpevole

Gessica aveva solo 16 anni, il suo fratellino di 5 si è salvato dietro a un divano: la crudeltà di un padre assassino che ha anche ucciso il presunto amante di sua moglie

Foggia – È stato un omicidio orribile quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Taulant Malaj, un albanese di 45 anni, ha ucciso la figlia di 16 anni e il presunto amante della moglie, Massimo De Santis, di 51 anni, con diversi colpi di coltello. La moglie, Tefta, è sopravvissuta all’attacco ma è stata ferita gravemente e si trova ora in prognosi riservata. Questa storia è particolarmente complessa, perchè in rete sono stati pubblicati dei video e purtroppo la dinamica di come sono andati realmente i fatti, potrebbe essere ancora più cruenta di quanto emerso fino a questo momento.

Secondo le nuove informazioni emerse da un video girato con un cellulare poco dopo la strage, Malaj avrebbe detto alla moglie prima di andarsene: “Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me”. Inoltre, avrebbe minacciato di uccidere anche il loro figlio di 5 anni, ma fortunatamente il bambino è riuscito a nascondersi dietro al divano del soggiorno di casa e a sopravvivere. L’uomo avrebbe voluto uccidere anche il bambino di 5 anni, ma fortunatamente, non l’ha trovato. Dettagli scioccanti che lasciano senza parole e che la donna, che viene in queste ore curata in ospedale, potrebbe presto raccontare a chi indaga. Straziata per tutto quello che è successo e soprattutto per la morte di sua figlia, una ragazzina di 16 anni vittima di una storia di amore tossico e malato. Come se ne sentono davvero troppe nel nostro paese.

Le ultime notizie dalla provincia di Foggia

I primi ad arrivare in casa dopo la strage sono stati il fratello dell’assassino e la cognata, che hanno trovato il bambino nascosto dietro il divano. Quando sono arrivati i carabinieri, il piccolo era in braccio agli zii in evidente stato di shock. Il bambino è stato affidato alla coppia.

Tefta, la moglie dell’assassino, potrebbe essere ascoltata dai carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica e il movente del duplice omicidio. Secondo alcune fonti, gli investigatori stanno cercando di accertare l’esistenza di una presunta relazione extraconiugale tra Tefta e De Santis e di uno scambio di messaggi su una chat tra i due. Malaj è stato arrestato subito dopo la strage mentre vagava alla ricerca del figlio di 5 anni. Al momento si trova in custodia cautelare in attesa di processo.

Nel frattempo i video di quello che è successo in quelle ore drammatiche, non si sa bene da chi e perchè, sono stati pubblicati in rete ma l’appello delle forze dell’ordine è quello di non diffondere le immagini. Nei video che circolano sui social si sente l’assassino dire: «Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo. Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti e tre, anche mia figlia, vedete qui» avrebbe detto l’uomo. E non si esclude che nel suo progetto omicida ci fosse anche il figlio più piccolo: «Non ho finito ancora».

Non sappiamo se la coppia fosse davvero in crisi, se ci fosse un amante. Ma nulla, niente potrebbe mai giustificare un duplice omicidio e in particolare l’atroce omicidio di una ragazzina di 16 anni. Gessica avrebbe avuto tutta una vita davanti e invece, per lei, non ci sarà nessun sogno da realizzare, perchè qualcuno, ha spento ogni speranza.