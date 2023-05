Strage Torremaggiore: “Jessica molestata dal padre killer” le accuse shock di Tefta al marito

Sono davvero molto pesanti le accuse che Tefta scaglia contro il marito assassino. Ecco perchè ha ucciso Gessica, la molestava da tempo

Nella tranquilla cittadina di Torremaggiore, un terribile omicidio ha scosso l’intera comunità. Taulant Malaj, 41 anni, ha ucciso la figlia Jessica, di soli 16 anni, e il presunto amante della moglie, Massimo De Santis. Ma non è tutto: la moglie di Taulant, Albania Tefta Malaj, è stata ferita a coltellate e si trova attualmente ricoverata in ospedale. L’uomo ha anche tentato di uccidere il loro figlioletto, un bambino di 5 anni che fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo, sottraendosi alla furia assassina, riuscendo a nascondere sotto al divano. Oggi Tefta, può raccontare, essendo sopravvissuta, l’inferno che si è scatenato in quella casa. La donna ha rilasciato un lunga intervista alla tv albanese e ha raccontato, di come lei e i suoi figli vivessero in un inferno. Taulant Malaj avrebbe molestato in diverse occasioni, Gessica, che di anni, ne aveva solo 16.

Il racconto shock della donna sopravvissuta alla strage di Torremaggiore

Fanno il giro di tutte le principali testate giornalistiche italiane, le parole della signora Malaj ; la donna ha rivelato alla stampa che suo marito non solo l’aveva ferita, ma aveva anche molestato sessualmente la loro figlia per diversi anni. “Mio marito è un mostro”, ha dichiarato la signora Malaj dal letto dell’ospedale. “Jessica non voleva più parlare con lui ed è per questo che l’ha uccisa. Lui aveva pianificato tutto e faceva dei video mentre dava calci e pugnalate con il coltello”.

Secondo la signora Malaj, sua figlia non aveva denunciato il padre per paura di avere una brutta nomea. “Si sa com’è”, ha spiegato la donna. “Ma mia figlia non gli voleva più parlare, e lui l’ha uccisa per questo”.

Il delitto ha scosso profondamente la comunità di Torremaggiore, che sta cercando di fare i conti con la tragica vicenda. La polizia locale sta conducendo indagini approfondite sul caso e sta cercando di fare luce sulla motivazione dell’omicidio.

Nel frattempo, la signora Malaj si trova in condizioni gravi ma stabili in ospedale, mentre Taulant Malaj è stato arrestato e si trova in custodia cautelare. La comunità di Torremaggiore si stringe attorno alla famiglia Malaj in questo momento difficile, cercando di trovare conforto e speranza in un futuro migliore. E si stringe anche intorno alla famiglia di Massimo de Santis, ucciso in modo barbaro senza che ci fosse un solo motivo. Non ci sono mai giustificazioni di fronte a un omicidio ma in questo caso, l’uomo, è davvero una vittima innocente. Pare infatti che questa relazione con la signora Malaj fosse una mera invenzione dell’assassino.