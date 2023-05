E’ giallo sulla morte dell’ex concorrente del Grande Fratello: aperta inchiesta

Che cosa è successo davvero a Monica, l'ex concorrente del Grande Fratello? Si indaga sulla sua morte

Lamezia Terme – La procura di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per indagare sul misterioso caso della morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, avvenuta in modo improvviso il 5 maggio scorso. La notizia della morte di Monica, aveva fatto il giro del web, non solo per via della sua giovane età e per l’improvviso decesso, ma anche perchè molti spettatori del reality la ricordavano. E anche tanti ex concorrenti del programma di Canale 5, allora condotto da Alessia Marcuzzi, avevano speso per la ragazza bellissime parole sui social. Che cosa sta succedendo quindi in queste ore? Sappiamo che Monica, che aveva 37 anni, è deceduta a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dopo essere stata colta da un improvviso malore. Originaria di Sydney, Monica era figlia di emigranti calabresi che si erano stabiliti in Australia. Dopo diversi anni, aveva scelto di fare ritorno in Italia per insegnare inglese, ma aveva anche avuto una breve esperienza televisiva nel reality show di Canale 5 appunto, per questo la notizia della sua morte improvvisa è finita anche sulle testate nazionali.

Come è morta Monica Sirianni? Giallo nel catanzarese

La tragica vicenda ha avuto luogo quando la vittima si trovava in un bar del piccolo centro di Soveria Mannelli, dove erano originari i suoi genitori. Durante una serata in compagnia di alcuni amici, Monica ha improvvisamente accusato un malore. I presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza che l’ha trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvare la sua vita, la donna è deceduta poco dopo il suo ricovero.

Al fine di fare chiarezza su questo tragico evento, la procura di Lamezia Terme ha disposto l’esecuzione di un’autopsia sul corpo di Monica Sirianni. L’incarico di condurre le indagini è stato affidato ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, i quali cercheranno di individuare eventuali responsabilità legate alla morte improvvisa della giovane donna.

La notizia della morte di Monica Sirianni ha suscitato grande sgomento e tristezza nella comunità locale, oltre che tra i suoi amici e parenti. L’intera città è in attesa delle conclusioni delle indagini, sperando che esse possano fornire risposte e giustizia per la perdita prematura di questa giovane vita. E’ sembrata particolare la decisione di fare l’autopsia, c’è qualcosa che chi indaga, non ha ancora detto?