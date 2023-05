Pomeriggio 5: la Madonna di Trevignano lacrima davanti alle telecamere. Oggi le immagini shock

Pomeriggio 5 ha ripreso la lacrimazione della Madonna di Trevignano: oggi in diretta su Canale 5 tutte le immagini nel programma di Barbara d'Urso

Sarà una puntata davvero da non perdere quella di Pomeriggio 5 in onda oggi, 17 maggio 2023. Le anticipazioni arrivano da tutti i canali social di Mediaset e rivelano che è successo qualcosa di molto forte dopo la diretta di ieri. Per chi non lo sapesse, ieri pomeriggio, Barbara d’Urso ha intervistato Gisella Cardia e suo marito. La sedicente veggente di Trevignano non si è sottratta alle domande di Barbara d’Urso e ha cercato di fugare ogni dubbio della conduttrice, ribadendo tutta quella che è la sua verità. Ma sarebbe successo ben altro, una volta terminata la puntata.

Lo rivelano da Mediaset, in un comunicato che annuncia quello che succederà nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 17 maggio 2023. Un comunicato stampa che la stessa conduttrice ha condiviso sui social, in attesa di andare in onda: “Martedì 16 maggio, a Pomeriggio cinque, al termine della lunga intervista di Barbara d’Urso a Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano, sul volto della statua della Madonnina sono comparse lacrime“.

Oggi a Pomeriggio 5 le immagini della Madonna di Trevignano in lacrime

Sempre sul comunicato si legge: “Le telecamere della trasmissione hanno ripreso l’evento e le immagini verranno trasmesse mercoledì 17 maggio, in diretta su Canale 5, durante il programma”. Nel comunicato viene anche mostrata una immagine che dimostrerebbe che sul volto della madonnina di Trevignano, sul volto della statua della Madonna che Gisella Cardia ha in casa sua, ci sono delle lacrime.

Sono ormai più di due mesi che in televisione, tutti i giorni, si parla di Gisella e delle apparizioni della Madonna; il 3 maggio, giornalisti di tutta Italia sono arrivati a Trevignano per l’apparizione della Madonna che si fa vedere solo da Gisella Cardia e con lei parla, dandole dei messaggi da condividere con i fedeli. La Cardia, in questi giorni, ha rilasciato diverse interviste a Mediaset. Prima a Le Iene, poi a Barbara d’Urso. E come detto in precedenza, proprio alla fine dell’intervista con la conduttrice di Pomeriggio 5, ci sarebbe stato il miracolo. La troupe si trovava ancora in casa di Gisella e per questo, sarebbe stato possibile, riprendere la lacrimazione della madonnina.

Tutte le immagini quindi saranno mostrate nella puntata di Pomeriggio 5 di questo pomeriggio.