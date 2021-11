Pensioni dicembre 2021 tra tredicesima e Bonus Natale: le ultime notizie

Dicembre è un mese particolarmente atteso dai pensionati che potranno riscuotere la tredicesima. Come ogni anno, infatti, l’Inps erogherà una quota aggiuntiva (oltre alla pensione tradizionale) a tutti coloro che ne avranno diritto. La tredicesima riguarderà coloro che ricevono la pensione “guadagnata” con il lavoro ma anche per coloro che riscuotono la cosiddetta pensione minima ci sarà uno speciale regalo: il Bonus Natale dell’importo pari a 154,94 euro.

Ma quando avverrà il pagamento delle pensioni di dicembre 2021 e della tredicesima da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Ecco le ultime news al riguardo per capire quando poter recarsi in Posta per riscuotere o quando controllare il proprio conto corrente.

Pensioni dicembre 2021 e tredicesima: data pagamento dall’Inps

Anche quest’anno, così come era avvenuto per lo scorso anno, il pagamento delle pensioni di dicembre e relativa tredicesima avverranno in anticipo. La pandemia ha infatti facilitato la riscossione anticipata delle pensioni seguendo un rigoroso ordine alfabetico al fine di evitare assembramenti in Posta. E così anche il pagamento della pensione di dicembre 2021 e relativa tredicesima comincerà a essere effettuato già a partire dalla fine del mese di novembre.

La data prevista è quella del 25 novembre. Gli italiani che solitamente si recano alla Posta per riscuotere la pensione potranno ottenerla quindi nella settimana che va dal 25 novembre al 1° dicembre, insieme alla tredicesima. La modalità sarà sempre la solita. Sarà infatti reso pubblico un ordine alfabetico che andrà rigorosamente rispettato per coloro che vorranno riscuotere allo sportello. L’ordine alfabetico ufficiale sarà disponibile tra qualche altro giorno.

Per chi da tempo ha deciso di evitare file alla Posta e ha optato per l‘accredito della pensione sul conto corrente, la regola è sempre la stessa: il pagamento avverrà nel primo giorno lavorativo del mese che in questo caso sarà appunto quello di mercoledì 1° dicembre. Per quella data si potrà ricevere il pagamento della pensione di dicembre 2021 e della tredicesima.

Pensioni dicembre 2021 e tredicesima: come avere maggiori informazioni

Ricordiamo che per tutti coloro che vorranno avere maggiori informazioni sulla loro posizione e sulla data e importo della tredicesima, è a disposizione il sito ufficiale dell’Inps al quale si può accedere solo con SPID, CNS o CIE (la possibilità di accedere al sito tramite PIN è stata da poco cancellata). Entrando con i propri dati, si potrà conoscere la data di erogazione della pensione di dicembre 2021 e della tredicesima.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".