Serie A Tim 38esima e ultima giornata: i verdetti finali tra Europa e lotta salvezza

SERIE A TIM 38ESIMA GIORNATA: I VERDETTI E LE SFIDE DECISIVE PER L’EUROPA E LA SALVEZZA-La 38esima giornata di Serie A Tim che si giocherà quasi interamente domenica 20 Maggio a eccezione del match Juventus- Verona anticipato a sabato 19 alle ore 15.00 può riservare ancora molte sorprese. Dopo una lotta senza esclusione di colpi tra Napoli e Juventus sia dentro che fuori dal campo, alla 37esima giornata la Juventus ha conquistato definitivamente il settimo titolo consecutivo, un vero e proprio record per la squadra e per Massimiliano Allegri, incoronato da molti come il vero protagonista e fautore di questi traguardi, con la vittoria della Tim Cup inoltre Allegri ha realizzato un altro record, vincere il doblete per 4 volte di seguito. In Napoli comunque è matematicamente secondo, qualificato in Champions e ha realizzato il proprio record di punti, ma l’anno prossimo le cose potrebbero cambiare si parla infatti di un addio di Sarri e di molti giocatori importanti. Altra grande annata per la Roma di Di Francesco matematicamente terza, qualificata in Champions e squadra che quest’anno è riuscita ad arrivare in semifinale di Champions superando un girone complicato e riuscendo a ribaltare una sfida data per persa contro il Barcellona.

Per queste tre squadre si pensa già al mercato estivo, con colpi già effettuati come la cessione di Asamoah che dall’anno prossimo sarà un giocatore dell’Inter e il possibile e probabile addio a Buffon nell’ultima giornata di campionato.

SERIE A TIM 38ESIMA GIORNATA: LE SQUADRE CHE LOTTANO E SOGNANO L’EUROPA

Ancora da decidere il 4°, 5°, 6° e 7° posto in gioco un posto in Champions, 2 alla fase a gironi di Europa League e il 7° per la qualificazione in Europa League. Il 4° posto è conteso tra Lazio e Inter a 3 punti di distanza, due quindi i risultati utili per la Lazio mentre per l’Inter è necessaria obbligatoriamente la vittoria.

Lazio in ottima forma che ritrova il bomber Immobile mentre l’Inter che non sta attraversando un ottimo periodo come si è potuto vedere nella sfida contro il Sassuolo. Il Milan ormai è matematicamente in Europa League, ma Gattuso vuole blindare il sesto posto espugnando Firenze, partita complicata perchè la Fiorentina e l’Atalanta si giocano il 7° posto, con i Neroblu che affrontano un Cagliari a rischio retrocessione che ha bisogno di punti. L’Atalanta ci crede, come si è potuto osservare dagli striscioni della tifoseria che nella scorsa partita hanno augurato vita eterna al proprio allenatore Gasperini per i risultati ottenuti.

SERIE A TIM 38ESIMA GIORNATA: LE SQUADRE RETROCESSE E QUELLE CHE LOTTANO PER LA SALVEZZA

Caldissima la zona retrocessione con Benevento e Verona ormai in Serie B, rimane da determinare l’ultima squadra che abbandonerà la massima Serie. In in un intervallo di 3 punti se la giocano 5 squadre. Il Crotone a 35 punti impegnato in una partita complicata contro il Napoli. La Spal anch’essa a 35 punti che affronta la Sampdoria senza obiettivi ma fortemente contestata dai tifosi contro il Napoli e quindi potrebbe riservare sorprese. Il Cagliari a 36 punti che affronta l’Atalanta che si sta giocando l’Europa quindi difficilmente lascerà punti ai Sardi senza lottare. L’Udinese a 37 punti che sembra essersi ripreso dopo una serie infinita di sconfitte e cambio allenatore, che affronta il Bologna ormai senza un obiettivo. Il Chievo a 37 punti che rischia una retrocessione storica, ma affronta il Benevento già retrocesso la sfida più semplice che si potrebbe chiedere in un momento del genere.