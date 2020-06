Alex Zanardi ultime notizie: nuova operazione per il pilota

Ci sono novità in merito alle condizioni di salute di Alex Zanardi. Mentre si attende di sapere che cosa si potrà fare questa settimana, i medici continuano a fare di tutto per salvare la vita del bolognese. Tutta Italia fa il tifo per Alex Zanardi e in questi giorno sono migliaia e miglia i messaggi di affetto arrivati alla famiglia del campione. Il pilota, ricoverato il 19 giugno a seguito di un incidente stradale a Pienza, è stato sottoposto a un nuovo intervento di neurochirurgia, come riferito poco fa dall’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Un intervento durato circa 2 ore e mezza, come si legge sull’ultimo bollettino che ès tato diramato oggi 29 giugno 2020 nel tardo pomeriggio. Il campione paralimpico, poi, è stato nuovamente portato in terapia intensiva dove resta sedato e intubato. Le sue condizioni, dunque, sono «stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico». La prognosi rimane riservata.

ALEX ZANARDI ULTIME NOTIZIE: NUOVA OPERAZIONE

«L’intervento effettuato – dichiara il direttore sanitario dell’Aou Senese Roberto Gusinu – rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall’équipe. I nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l’evolversi della situazione, in accordo con la famiglia il prossimo bollettino sarà diramato tra circa 24 ore». L’operazione si è resa necessaria dopo aver effettuato un esame diagnostico che «ha evidenziato un’evoluzione dello stato del paziente».

Al fianco di Alex Zanardi, ovviamente la sua famiglia che continua a stare vicino al campione, in attesa di una buona notizia. Il dottor Gusinu, raggiunto dai giornalisti di Open ha spiegato che la moglie di Alex, come suo figlio Niccolò, gli stanno vicino in questo momento perchè l’affetto è una cosa che serve sempre, ma nel rispetto delle regole e delle restrizioni che esistono in questo complicato periodo.

Tutta Italia continua a fare il tifo per Alex con la speranza che presto possa tornare ad aprire gli occhi e riprendere le sue battaglie.