Sondaggi Europee 2019 news: percentuali e possibili scenari

Mancano ormai poche ore all’apertura delle urne e in rete i sondaggi Europee 2019 sono molto ricercati, anche se non ci sono certezze e numeri. Secondo gli esperti che in queste ore stanno analizzando i sondaggi, dopo le elezioni Europee, potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena inaspettati. E i risultati potrebbero non essere poi così scontati. Potrebbero arrivare dei risultati che nessuno si aspetta e che non erano previsti in nessun modo dagli ultimi sondaggi? Come saprete, nelle ultime ore, in vista delle elezioni Europee 2019, non mancano i sondaggi più disparati, anche quelli clandestini. Come sempre si usano delle metafore, ad esempio, qualche ora fa sul sito Dagospia, per parlare velatamente di quello che potrebbe succedere domenica, si fa mette sul tavolo, per restare in tema, un menù che dovrebbe rivelare quelle che sono le percentuali di voto che i partiti candidati alle elezioni Europee dovrebbero prendere per quello che riguarda l’Italia. Pare, e diciamo pare, che secondo il menu proposto da Dagospia, il menu con più calorie, dovrebbe essere quello gradito alla Lega Nord. Sarà davvero così? I sondaggi raccolgono diverse scuole di pensiero e le percentuali non sono sempre le stesse.

Ma vediamo i numeri delle ultime ore: quali sono le news relative alle percentuali dei sondaggi del 23 maggio 2019?

Ricordiamo che i sondaggi politici elettorali che riguardano l’esito delle elezioni o gli orientamenti politici e di voto degli elettori italiani sono fermi al 10 maggio, giorno in cui è scattato il divieto di pubblicazione dei sondaggi. Le cifre quindi di cui si parla in questo momento, sono cifre “clandestine” ed è anche per questo motivo che potrebbe arrivare un ribaltone che nessuno si aspetta.

SONDAGGI EUROPEE 2019 ULTIME NOTIZIE: LA LEGA NORD VERSO IL 35% DEI VOTI PER LA VITTORIA IN EUROPA?

Al momento, i sondaggi clandestini, sembrano dare per vincente ancora una volta la Lega che dovrebbe superare il 30 % dei voti. Pare che Salvini e il suo gruppo siano consapevoli di questi numeri e convinti quindi di fare molto bene in Europa riuscendo persino a superare la soglia del 39%.

SONDAGGI EUROPEE ULTIME NOTIZIE: ECCO LE PERCENTUALI DEI PARTITI ITALIANI

Secondo quelle che sarebbero le previsioni per il voto di domenica, la Lega quindi sarebbe in testa con oltre il 35% dei voti; e seguire il Movimento 5 stelle che arriverebbe a un testa a testa con il PD tra il 22 % e il 20 %. A seguire poi Forza Italia con circa il 10 % e per chiudere Giorgia Meloni con il 6 % circa.

SONDAGGI EUROPEE 2019 ULTIME NOTIZIE: I SEGGI E LE PERCENTUALI DEL PARLAMENTO EUROPEE

Secondo quelli che sono i sondaggi riferiti da Politico.com, questo dovrebbe essere il risultato portato a casa dal gruppo che in Europa dovrebbe risultare il più votato:

Il partito che secondo i sondaggi dominerà le elezioni in quanto a seggi conquistati è l’European People’s Party (EPP), la famiglia politica europeista di centro e di centro-destra che raccoglie le forze generalmente classificabili come moderate, cristiano-democratiche e conservatrici. Per l’EPP il sondaggio prevede la conquista di 169 seggi. Questa coalizione, secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, arriverà ad un 35 per cento dei consensi