Totoministri Governo M5S-Pd: a chi andranno i Ministeri?

Continua il totoministri del nuovo Governo M5S-Pd e ci si chiede a chi andranno i Ministeri. In queste ore il nuovo Governo, guidato ancora una volta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è diventato praticamente una certezza e ora resta solo da stabilire chi siederà a capo dei vari Ministeri. Scopriamo dunque quali sono i ministri papabili del nuovo esecutivo giallo-rosso, approvato anche sulla piattaforma Rousseau nella giornata di ieri dagli elettori del M5S.

TOTOMINISTRI GOVERNO M5S-PD: ECCO A CHI ANDRANNO I MINISTERI SECONDO LE PRIME IPOTESI

Il primo nome importante da fare è quello relativo al Sottosegretario di questo Governo Conte Bis. Il Premier potrebbe scegliere una persona di fiducia, come Roberto Chieppa. Il M5S sembrerebbe invece orientato su Spadafora e Fraccaro. Vediamo invece a chi potrebbero andare alcuni dei Ministeri con il nuovo Governo M5S-Pd, e quali sono i nomi che potrebbero diventare protagonisti dell’esecutivo.

Ministero Economia e Finanza: tra i nomi spicca quello del democratico Roberto Gualtieri, che ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio a Strasburgo.

Viminale: Ministro dell’Interno potrebbe essere un tecnico. Emergono quindi i nomi di Franco Gabrielli e Luciana Lamorgese.

Ministero degli Esteri: a prendere la guida di questo Ministero potrebbe essere il leader del M5S, Luigi Di Maio.

Ministero della Difesa: potrebbe andare a Dario Franceschini, che è però tra i papabili anche alla Cultura.





Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: mentre il M5S propone Stefano Patuanelli e Laura Castelli, il Pd fa il nome di Paola De Micheli per il Mise. Quest’ultima sarebbe in Lizza anche per il Mit, così come Patuanelli. Dunque probabilmente un Ministero andrà al Pd e l’altro al M5S.

Ministero dell’Istruzione: anche qui il posto è conteso da un esponente del M5S, Nicola Morra, e uno del Pd, Gianni Cuperlo.

Ministero della Giustizia: qui il posto di Bonafede, Ministro uscente, potrebbe essere confermato così come chiesto dal M5S.

Ministero dell’Ambiente: i nomi di chi potrebbe prendere il posto sono quelli di Rossella Muroni e Sergio Costa.

Questo è l’attuale totoministri ed è possibile che siano questi i nomi che prenderanno i Ministeri con il nuovo Governo giallo-rosso. Probabilmente i Ministeri verranno ripartiti in maniera più o meno equa tra le forze politiche di maggioranza, considerando i numeri maggiori del Movimento 5 Stelle. Non ci resta che attendere le prossime ore per sapere chi prenderà la poltrona per ogni Ministero con il nuovo Governo Conte.





