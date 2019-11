Sondaggi elezioni Emilia Romagna: il Pd è in testa anche senza il M5S

I sondaggi sulle elezioni in Emilia Romagna evidenziano che il Pd è in testa anche senza il Movimento 5 Stelle, superando la Lega. I candidati di punta di queste elezioni sono Stefano Bonaccini, del Pd, e Lucia Borgonzoni, Lega. Il partito di Matteo Salvini ha dato il via alla campagna elettorale lo scorso 14 novembre al Paladozza di Bologna. A intralciare il suo comizio è stato però il movimento delle sardine, assolutamente pacifico, che ha voluto dimostrare quante fossero le persone che non votano la Lega a Bologna. I due candidati delle forze politiche maggiori del momento si sono confrontati su Raitre, nella trasmissione Carta Bianca. In questa occasione sono stati mostrati i sondaggi ed è chiaramente emerso che il candidato del Pd è in testa rispetto alla candidata leghista. Il primo si attesta al 68% di preferenze mentre la seconda si ferma al 45%. I sondaggi sono stati effettuati dall’Istituto Ixè. Scopriamo quali sono i dati relativi ai singoli partiti e come cambiano le tendenze rispetto alle elezioni europee.

I sondaggi politici per le elezioni regionali in Emilia Romagna: ecco le preferenze ai partiti

Cosa ci dicono i sondaggi politici relativi ai singoli partiti? Il Pd è in testa con il 34,3% delle preferenze e sale rispetto al 31,2% delle elezioni europee. La Lega è al secondo posto con il 30,9% di preferenze e scende rispetto al 33,8% delle europee. A seguire troviamo il Movimento 5 Stelle, passato dal 12,9% delle europee al 10,4%. Fratelli d’Italia sale di 1,3 punti percentuali e si attesta al 6%. Forza Italia scende da 5,9% a 5,1%.

Ma cosa succede alle intenzioni di voto se Pd e Movimento 5 Stelle si alleano nella corsa alle regionali in Emilia Romagna? La situazione cambierebbe poco e comunque il candidato del Pd rimarrebbe in testa rispetto alla candidata della Lega. I punti percentuali di stacco sarebbero circa 10.

I sondaggi Swg sulle intenzioni di voto a livello nazionale

Cosa accade invece a livello nazionale? Un sondaggio Swg aggiorna la situazione per far comprendere come reagiscono gli italiani a quello che avviene nella politica. La Lega continua a essere in testa alla classifica con il 34% delle preferenze, pur calando dello 0,5 rispetto alla scorsa settimana. Il Pd scende dal 18,6% al 18,3%. Bene invece il M5S, che passa da 15,8 a 16,2%. Fratelli d’Italia continua ad attestarsi su una percentuale pari a 9,5. Forza Italia passa da 6,2 a 6,4%.

Queste sono dunque le preferenze degli italiani in vista del voto in Emilia Romagna dove si concorre per la presidenza alla Regione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.