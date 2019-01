Cardito bambino di 7 anni ritrovato morto in casa, ferita la sorellina: fermato il compagno della mamma

Notizie Flash– Un giallo quasi risolto quello che arriva da Cardito, piccola cittadina in provincia di Napoli. Poche ore fa un bambino di sette anni è stato ritrovato morto in casa, ferita la sorellina. Le indagini sono andate subito in una direzione: l’omicidio familiare. E infatti è stato fermato il compagno della mamma dei due bambini. Avrebbe ucciso il piccolo in un momento di rabbia. Queste le ultime notizie che arrivano da Cardito e che lasciano senza parole.

ULTIME NOTIZIE DA CARDITO: BAMBINO DI SETTE ANNI MASSACRATO DI BOTTE DAL CONVIVENTE DI SUA MADRE, FERITA ANCHE LA SORELLINA DI OTTO ANNI

La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Sul fatto indaga la Polizia allertata da una telefonata che segnalava una lite in famiglia. Le cause della morte del bambino sono ancora in corso di accertamento. Sul posto gli agenti hanno ascoltato la mamma e il compagno di quest’ultima.

L’uomo è in stato di fermo: sembra che in un momento di rabbia si sia accanito contro i bambini.

La dinamica dei fatti al momento è ancora tutta da verificare. La mamma dei bambini viene in questi minuti ascoltata dalle forze dell’ordine per cercare di capire come sia stato possibile che l’uomo abbia avuto modo di uccidere il piccolo e di ferire in modo grave anche la sorellina di 8 anni.

Alcune fonti riferiscono che la bambina sarebbe stata massacrata di botte. Anche il bambino di sette anni potrebbe esser morto a causa delle ferite riportate dopo le botte ricevute. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto in seguito a una telefonata ma al momento non si sa altro su questa tragica vicenda. Alcune fonti riferiscono che anche la convivente del presunto assassino sia stata picchiata a sangue.