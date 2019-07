Neonata morta ritrovata nel Tevere: è caccia alla madre

Le ultime notizie da Roma: non ci sono ancora novità sul caso della bambina appena nata ritrovata morta nel Tevere. La neonata è stata avvistata da un passante che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Al momento è difficile fare una possibile ricostruzione dei fatti e solo l’esame autoptico sul corpicino della piccola potrà dare le risposte del caso. Ma pare che la bambina possa esser stata uccisa subito dopo la sua nascita. Secondo quelle che sono le prime notizie diffuse dopo il ritrovamento della neonata, c’erano ancora sul suo corpicino i segni del cordone ombelicale appena tagliato. Ma c’è anche dell’altro: la piccola potrebbe esser morta a causa di un colpo violento alla testa. Si è trattato di un omicidio? In queste ore le forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta nel tentativo di dare un nome alla madre della neonata ma per il momento non ci sono novità su questa vicenda. E’ possibile che la donna dopo aver messo al mondo la bambina l’abbia colpita e poi gettata nel Tevere? E se invece fosse stata una terza persona a far del male alla bambina?

NEONATA TROVATA MORTA NEL TEVERE A ROMA LE ULTIME NOTIZIE: SI CERCA LA MADRE

Secondo quanto si legge sul Messaggero, sembrano esserci delle certezze in questa vicenda: la bambina pare sia morta da un paio di giorni. Inoltre era in buone condizioni di salute prima di essere gettata nel Tevere o di essere uccisa. Non sarebbe quindi nata morta. Queste indiscrezioni giornalistiche dovranno però essere confermate dal medico legale che sta cercano di capire cosa sia realmente successo alla bambina.

Al momento quindi si sta cercano di capire chi possa essere la madre della bambina passando al setaccio tutte le strutture sanitarie della capitale ma è chiaro che è come cercare un ago in un pagliaio anche perchè la bambina potrebbe essere nata in casa, o persino fuori Roma. Potrebbero invece essere determinanti le telecamere presenti in zona.

