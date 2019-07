Roberta uccisa dal suo fidanzato a San Severo: “Forse l’ho strangolata, non ricordo”

Ancora una volta una storia drammatica che coinvolge due persone che avrebbero dovuto amarsi. E invece l’amore è stato sostituito dalla crudeltà, dalla rabbia, dalla violenza. E’ quello che è successo a San Severo, cittadina in provincia di Foggia dove un uomo ha ucciso la sua fidanzata. Roberta aveva solo 32 anni. Il suo sorriso è stato spento dall’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla e che invece pare l’abbia uccisa a mani nude, strangolandola.

Quando ieri sera l’uomo è stato fermato ed è stato portato in caserma per essere interrogato avrebbe ammesso l’omicidio di Roberta ma non avrebbe saputo raccontare quanto accaduto in casa. Dice di non ricordare.

ROBERTA UCCISA A 32 ANNI DA FRANCESCO D’ANGELO IL SUO FIDANZATO

E’ ancora troppo presto quindi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ieri ma pare che, tutto sia iniziato dal pomeriggio. I due ragazzi stavano insieme da poco tempo, forse solo due mesi. Ieri pomeriggio avrebbero litigato. Francesco avrebbe persino minacciato di suicidarsi gettandosi dal balcone e Roberta lo avrebbe fermato.

Da questo momento in poi Francesco dice di non ricordare nulla. Il 37enne ieri sera è andato a casa da suo padre dicendo di aver fatto del male a Roberta ma che non ricordava nulla. Mentre i soccorsi e le forze dell’ordine avvisate quindi dalla famiglia si recavano a casa di Roberta, il padre di Francesco lo conduceva dalle forze dell’ordine.

D’Angelo quindi ha ammesso di ricordare che ha cercato di rianimare la sua fidanzata ma non ci è riuscito. Non sa che cosa è successo ma, visto che ha un forte dolore alla mano, crede di averla strangolata.

Le parole del sindaco di San Severo Francesco Miglio: «La morte di Roberta ha sconvolto tutta la nostra comunità. Non si può morire in quel modo in così giovane età per mano di un uomo che pensavi di amare e da cui ti illudevi di ricevere amore. L’amore è quanto di più bello possa esservi per un essere umano, scalda il cuore e fa sognare».