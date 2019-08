Castel Gandolfo: ragazzo cade dal materassino in acqua, si cerca nel lago

Notizie Flash-Le ultime notizie di questa mattina arrivano da Castel Gandolgo e raccontano la storia di un ragazzo che sembra essere svanito nel nulla. Stava a circa 150 metri dalla riva su un materassino quando l’hanno visto cadere in acqua, dimenarsi e non riemergere più. I presenti e gli amici del ragazzo pare abbiano dato subito l’allarme e per questo motivo sono in corso proprio in questo momento le ricerche di un 33enne. Il giovane stava facendo il bagno nel lago di Castel Gandolfo, alle porte di Roma. Questa mattina sono riprese le ricerche ma del giovane, non ci sono ancora tracce.

CADE DAL MATERASSINO IN ACQUA A CASTEL GANDOLFO: SI PERDONO LE TRACCE

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe si sia allontanato da solo con il materassino quando poi è stato visto finire in acqua. Non si sa se il ragazzo sia caduto oppure sia stato colpito da un malore improvviso. Sul posto polizia, vigili del fuoco con i sommozzatori e il 118.

Il giovane uomo di origini palermitane era in compagnia della fidanzata e del fratello minore quando si è allontanato a largo con un materassino. Dopodiché se ne sono perse le tracce. Le ricerche sono proseguite per diverse ore per cercare di soccorerre l’uomo nella speranza che si possa essere salvato. Ma con passare del tempo cresce la paura che l’uomo possa essere annegato soprattutto dopo il ritrovamento del materassino.

Per il momento non ci sono altre notizie e visto che il tempo passa, le speranze che il ragazzo sia ancora vivo, purtroppo diminuiscono.

Sono all’opera i Vigili del Fuoco sommozzatori con una griglia umana. Presente anche la squadra 15A dei Vigili del Fuoco di Marino e la Polizia di Stato del Commissariato di Albano Laziale, che sta conducendo le indagini sull’accaduto.

Sono arrivati a Castel Gandolfo anche i genitori del ragazzo che stanno seguendo le operazioni