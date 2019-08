La storia della donna malata di cancro picchiata per dieci anni da suo marito

Ci sono storie che davvero non vorremmo mai raccontare. Storie che ci tolgono il fiato, che ci lasciano senza parole. E quella di cui vi parliamo questa mattina è una di quelle. E’ la storia di una donna che, secondo i medici che hanno potuto visitarla nelle ultime ore, ha subito violenze per oltre dieci anni. E’ la storia di una donna che è stata picchiata e maltrattata da suo marito, un marito che non si è fermato neppure vedendola sofferente. E’ la storia di una donna malata di cancro che oltre al grande dolore per la malattia, per le cure, ha anche portato nel suo animo e sul suo corpo le ferite di una vita passata a subire. L’uomo che avrebbe dovuto proteggerla e amarla l’ha picchiata anche quando lei faceva la chemio, quando avrebbe avuto bisogno di un sorriso e invece ha ricevuto solo schiaffi. E’ la storia di una donna che ha cercato di difendere i suoi figli, che ha cercato di dire no, ribellandosi.

FINISCE IN CARCERE L’UOMO CHE HA PICCHIATO PER DIECI ANNI SUA MOGLIE

Finisce forse con l’arresto di questa persona la sofferenza della donna di cui non si conosce il nome. La Squadra mobile di Caserta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni, continuati ed aggravati ha arrestato il marito della donna. Il 38enne, secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha picchiato la moglie per oltre dieci anni, in particolare dopo il matrimonio, e lo avrebbe fatto anche quando quest’ultima era ricoverata perché malata di tumore.

Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine , in un’occasione il 38enne ha staccato i drenaggi ai quali la donna era attaccata per le terapie oncologiche. Le violenze, che hanno coinvolto anche uno dei figli minori della coppia, sono aumentate quando la donna ha deciso di separarsi trovando il coraggio di denunciare il marito violento. L’uomo non ha accettato le scelte di sua moglie e ha iniziato a pedinarla, a telefonarle di continuo e per fortuna, prima che potesse farle ancora più male, è stato arrestato.