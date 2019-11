A La vita in diretta tutto il dolore dei genitori di Luca Sacchi: Anastasia dirà la verità?

Sono completamente distrutti dal dolore i genitori di Luca Sacchi. Dopo aver dato l’ultimo saluto al ragazzo, nel giorno dei funerale, sono tornati a casa con la consapevolezza che lui non c’è più. Ma il papà del 24enne, nella puntata de La vita in diretta in onda oggi su Rai 1, ha spiegato che è solo grazie a Luca, che lo guida, che va avanti anche per cercare la verità su questa vicenda. La mamma di Luca, che continua a sperare che Anastasia racconti quello che è successo davvero la notte in cui il giovane è stato ucciso, confessa che indossa i vestiti di suo figlio, per sentirlo vicino.

IL DOLORE DEI GENITORI DI LUCA SACCHI A LA VITA IN DIRETTA: VOGLIONO LA VERITA’

E’ chiaro che adesso, dopo la morte del loro adorato figlio, Alfonso e sua moglie si aspettino solo la verità su quanto accaduto.

“Posso accettare le scuse della mamma, ma mio figlio non girava con una pistola. E ora mio figlio non c’è. Lei può andare a trovare suo figlio. Un giorno potrà anche riscattarsi, io invece vedrò mio figlio quando morirò. Lei questo non lo può immaginare” ha detto la mamma di Luca riferendosi alla famiglia di Anastasia. Poi è intervenuto l’avvocato Armida Decina ha rivelato: “In questi giorni verranno risentiti i testimoni. Ci sarà anche l’audizione di Anastasia e Giovanni. Non si punta il dito contro nessuno, ma quello che dispiace è l’anonimato che trapela in ogni gesto“. E fa riferimento al gesto del rombo di motore, durante i funerali di Luca: “Forse era il caso che si fermassero, si togliessero i caschi e andassero insieme alla famiglia a piangere. Quello che c’è dietro questo gesto non è comprensibile. Chiediamo che esca la verità su quanto accaduto quella sera“.

La mamma e il papà di Luca anche da La vita in diretta continuano a ribadire la loro convinzione: il loro ragazzo non ha nulla a che fare con la droga. “Non ci metto solo la mano, ci metto tutto il mio corpo” ha detto la mamma di Luca.