Coronavirus ultime notizie: primo caso al Sud Italia, 2 casi in Toscana e 283 contagiati in totale

Ultime notizie e ultimi aggiornamento sul coronavirus in Italia. Come era prevedibile il virus ha iniziato a spostarsi, complici i viaggi fatti nelle ultime settimane da chi è partito dalle zone rosse, anche al sud Italia. Per il momento i numeri non sono stati ancora ufficializzati ma sia parla di due persone che sarebbero risultate positive. Un primo caso in Toscana e un primo caso in Sicilia. Nel caso della Sicilia, non si tratterebbe di una persona del posto ma di una turista che era già da giorni in vacanza, questa persona arriva dalla bergamasca.

AGGIORNAMENTO ALLE 12 DEL 25 FEBBRAIO 2020

Sale a 7 morti e 283 contagi il bilancio del coronavirus in Italia: 212 casi e 6 vittime in Lombardia; 38 casi e un morto in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige e uno in Sicilia. E’ risultata positiva una donna di Bergamo a Palermo, come anche un medico italiano a Tenerife.

Vediamo le ultime notizie alle 8,30 del 25 febbraio 2020.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: PRIMO CASO IN TOSCANA, SI ATTENDE LA CONFERMA

Ricordiamo che in merito a questo primo caso in Toscana, attende la conferma dell’Istituto superiore di Sanità. Si tratterrebbe di un imprenditore di sessant’anni che ha aziende in Oriente. L’uomo ieri pomeriggio si è presentato all’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro cittadino. Il tampone avrebbe rivelato la presenza del Covid -19. Il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Ponte a Niccheri e gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati. Approfittiamo quindi per ricordare, ancora una volta, che in caso di sintomi sospetti non si deve andare al pronto soccorso, ma chiedere una visita a domicilio.

L’imprenditore sarebbe rientrato dall’Oriente ai primi di gennaio . Potrebbe però esser stato contagiato anche da un suo dipendente, in queste ore si ricostruisce la catena.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DALLA SICILIA: CI SAREBBE IL PRIMO CASO

Sarebbe risultata positiva al coronavirus anche la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. E’ stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Al momento si attendono i risultati dallo Spallanzani di Roma per capire se si tratta realmente di coronavirus.

Nelle prossime ore saranno comunicati gli aggiornamenti relativi a questi due casi.