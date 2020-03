Coronavirus ultime notizie 21 marzo: 793 nuovi decessi ( 546 solo in Lombardia), totale positivi 42.681

Sono numeri drammatici quelli che arrivano oggi dal bollettino della protezione civile. Ed era prevedibile che fosse così. Alle 17 del 21 marzo 2020 infatti, l’assessore al Welfare della Lombardia aveva annunciato che ieri, nella sola regione, c’erano stati più di 500 decessi. Numeri che lasciano senza parole ma che fanno riflettere su tutti gli errori che, prima delle restrizioni imposte dal Governo, si sono fatti ( e in alcuni casi, purtroppo, si continuano a fare). E’ un sabato di primavera amaro questo 21 marzo. Un sabato che alle 18 non ci vede uscire di casa pronti per una cena fuori, per un aperitivo, per una passeggiata. E’ un sabato in cui alle 18 attendiamo, il bollettino della protezione civile, senza speranza che ci siano buone notizie, visti i numeri che arrivano dalla Lombardia.

Sono i giorni più difficili, c’era da aspettarselo, ce lo avevano detto, ma forse non avevamo messo in conto che sarebbe stato così tragico.

I numeri di oggi 21 marzo 2020: totale guariti incrementa di 943 persone e si porta a 6072. Il numero delle persone positive è in totale di 42,681 ( più di 4000 rispetto a ieri). I decessi 793 in più rispetto a ieri. “Ricordo che non facciamo distinzione, conteggiamo tutti i deceduti” ha detto Borrelli nella conferenza stampa di oggi.

In merito alla regione Lombardia Gallera ha spiegato che “tutti gli esperti ci avevano detto che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica il 13/o e il 14/o giorno dall’introduzione dell’effettiva misura di contenimento e, ahimé, gli esperti avevano ragione, dato che i dati sono tutti in forte crescita”. Il dato dei decessi con 546 morti in un giorno è il più alto fatto segnare finora in Lombardia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE 21 MARZO 2020: I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Il totale delle vittime sale a 4825. Il numero dei positivi attuali sale a 42.681 pazienti, con 4.821 nuovi casi in un giorno, che portano il totale nazionale a 53.578 persone colpite finora. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 943 pazienti, e dunque il totale delle guarigioni sale a 6.072 persone.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono al momento 17.708, di cui 2.857 in terapia intensiva. 22.116 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.