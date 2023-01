Maestra uccisa a Bagheria dalla figlia: prima parla di suicidio, poi crolla

Teresa Spanò è stata uccisa in casa da sua figlia di 17 anni: l'avrebbe strangolata, le ultime notizie da Bagheria

Il 2023 si apre con una atroce notizia di cronaca nera che arriva dalla Sicilia. Un omicidio. La vittima è una maestra che insegnava alle scuole elementare . Teresa Spanò, aveva 55 anni, viveva a Bagheria. Poche ancora le informazioni che arrivano alla stampa dopo l’omicidio. Dal poco che si apprende, sappiamo che la Spanò è stata uccisa dalla figlia diciassettenne questa mattina intorno alle 8 in un’abitazione di corso Butera a Bagheria, in provincia di Palermo. La donna insegnava alla scuola elementare di Casteldaccia, comune anche questo in provincia di Palermo.

Maestra uccisa a Bagheria: è stata la figlia

A lanciare l’allarme è stata la stessa figlia che in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio. E’ stata la ragazza a mettersi quindi in contatto con le forze dell’ordine. Quando i soccorsi sono arrivati, per la maestra non c’era più nulla da fare. Non solo. Gli investigatori si sono resi subito conto che c’era qualcosa di strano nel racconto della ragazzina che aveva parlato del suicidio di sua madre. E infatti, poco dopo, la tesi delle 17enne, è crollata durante l’interrogatorio davanti alla procuratrice per i minori di Palermo Claudia Caramanna. La ragazza è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Da quanto appurato dal commissariato di Bagheria e dalla squadra mobile di Palermo tra le due donne da tempo ci sarebbero stati conflitti. Alcune fonti riferiscono che la ragazza avrebbe ucciso sua madre strangolandola, forse al termine dell’ennesima lite.

Nelle prossime ore saranno ascoltati anche i vicini di casa della maestra e probabilmente anche gli altri parenti della ragazza per capire come sia stato possibile arrivare a un omicidio così crudele. Non ci sono al momento altre notizie.