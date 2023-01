E’ di Saman Abbas il corpo ritrovato a Novellara: sarebbe stata strangolata

Il cadavere ritrovato nel casolare di Novellara è di Saman Abbas: le ultime notizie

Non c’erano molti dubbi ma come si fa in questi casi, bisogna attendere che tutto sia ufficiale. E da oggi, quei resti, potranno avere una degna sepoltura, hanno un nome. Il nome è quello di Saman Abbas. Non un ritrovamento casuale ma una confessione, da parte di uno dei parenti della 18enne coinvolti nel crudele omicidio di Novellara. E’ sempre stata a pochi passi dalla casa maledetta Saman, la casa dalla quale aveva provato a scappare. Ci era tornata per una sorta di trappola: voleva il suo passaporto, non le avevano detto che avrebbe potuto ottenere dei nuovi documenti . Saman si è fidata per l’ultima volta dei suoi genitori, gli stessi che avevano negato, dopo che lei aveva trovato conversazioni sul telefono, di volerle fare del male. Un ultimo sacrificio aveva pensato Saman, che confidava nella grandezza del suo Dio e credeva che nelle sua mani, ci sarebbe stato un destino diverso. Purtroppo Saman stata uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021 e oggi, a distanza di un anno e mezzo da quel drammatico giorno, possiamo mettere un punto a questa vicenda. Un punto che non significa scrivere la parola fine in una storia in cui chi ha ucciso, deve pagare. Tutti, dal primo all’ultimo.

E’ di Saman il cadavere ritrovato a Novellara

“È stata identificata da un’anomalia dentaria, grazie a foto e video”, riferisce l’avvocato Barbara Iannucelli, che assiste l’associazione ‘Penelope’ ed è parte civile nel processo che a febbraio inizierà a carico di cinque familiari della giovane pachistana uccisa la notte del 30 aprile 2021.

“L’osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post portem”, ha spiegato il 4 gennaio 2023 l’avvocato. La frattura dell’osso, nella parte anteriore del collo, avvalorerebbe l’ipotesi di strangolamento. Dal Pakistan non arrivano notizia sul padre della giovane, che resta in carcere in attesa di un processo. La madre di Saman, è ancora latitante.