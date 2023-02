Il piccolo Gennaro scomparso da Nerano: indossa un pigiamino e non ha le scarpe

Il piccolo Gennaro è scomparso alle 9 di questa mattina da Nerano: si cerca ovunque. Indossa il pigiama e non ha le scarpe

Sono ore di ansia per tutta la famiglia del piccolo Gennaro. La notizia dalla Campania rimbalza in tutta Italia oggi 3 febbraio 2023. Ma purtroppo il tempo passa e del bambino non ci sono notizie. Cosa sappiamo: sappiamo che il bambino ha tre anni; il piccolo si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, località Nerano (comune di Massa Lubrense). La madre ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Sono in corso le ricerche, il bimbo Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. Lo si legge in una nota del Comando provinciale carabinieri di Napoli. Il piccolo, secondo quanto si apprende, era vestito ma non aveva le scarpe. Non indossava neppure un cappottino, per cui è grande la preoccupazione visto il freddo di questi giorni. La mamma del piccolo, per facilitare le indagini, ha autorizzato la diffusione delle foto del piccolo. Il pigiama che si vede nella foto, è lo stesso che indossa il bimbo che è uscito di casa intorno alle 9 di questa mattina.

Alle ricerche partecipano anche più squadre del Soccorso Alpino, inclusa un’unità cinofila molecolare.

Si cerca ovunque il piccolo Gennaro

Chi dovesse avere notizie sul piccolo Gennaro, dovesse avvistarlo o imbattersi in lui, può contattare i numeri delle forze dell’ordine del posto: la Polizia Locale al numero 0818789165, oppure i Carabinieri 0818780384. Al momento non ci sono ancora notizie del bambino: le ricerche si avvarranno anche delle unità cinofile.

C’è grande preoccupazione, visto che sono passate già più di 5 ore e nessuno ha segnalato nulla. Un bambino instrada da solo, in pigiama e senza scarpe, si può notare. Per questo non si esclude nessuna pista al momento. Si tema anche che il piccolo possa essersi allontanato usando delle strade pericolose, e che possa quindi aver smarrito la strada. Potrebbe trovarsi in una zona impervia ed essere nei pressi di una baia.