Come fare in casa la gelatina per torte con la ricetta di Benedetta Rossi

Vi siete accordi di non avere in casa la gelatina per torte ma dovete fare un dolce e ne avete bisogno? Nessun problema, basta avere tre ingredienti in casa e grazie alla ricetta di Benedetta Rossi possiamo preparare un’ottima gelatina per dolci, che ci permetterà di rendere speciali le nostre creazioni, facendo si che la frutta non diventi nera.

Seguiamo quindi passo passo la ricetta di Benedetta Rossi per preparare questa ottima gelatina per dolci e poi se vi va, vi abbiamo anche linkato la ricetta della sua buonissima torta alle mele così potrete sperimentare la gelatina subito.

COME FARE IN CASA LA GELATINA PER LE TORTE CON LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI

Iniziamo dagli ingredienti che ci servono per questa ricetta.

125 ml di acqua

50 g di zucchero

8g di amido di mais

La gelatina può essere usata per diversi motivi: servirà per non rendere ad esempio, nera la frutta sulle crostate o sulle torte ma anche per dare una certa consistenza alla cheesecake.

QUI LA RICETTA DELLA TORTA DI MELE PER SPERIMENTARE SUBITO LA GELATINA FATTA IN CASA

A adesso iniziamo. La ricetta è davvero molto semplice come avrete capito anche perchè servono pochissimi ingredienti. Iniziamo amalgamando 50g di zucchero e 8g di amido di mais, aggiungiamo 125 ml di acqua e mescoliamo con la frusta, mettiamo sul fuoco per circa 3 minuti sempre mescolando. La gelatina è pronta, la togliamo dal fuoco e spennelliamo per bene tutta la superficie dei nostri dolci. Possiamo usarla per le crostate o anche per una buonissima torta alle mele come quella che vedete in foto.