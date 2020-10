Benedetta Rossi fa la conserva di pomodoro, tanti i consigli per farla in cucina

Tra le ricette di Benedetta Rossi di oggi 3 ottobre 2020 per Fatto in casa per voi la ricetta per la conserva di pomodoro ma anche e soprattutto tanti consigli preziosi. Benedetta prepara la conserva di pomodori in cucina, tutto in modo semplice, senza la necessità di grandi attrezzi. Nella sua cucina per Fatto in casa per voi prova a ricordare chi le ha insegnato a fare la conserva, non lo sa perché l’ha sempre fatto con la sua famiglia, da quando era piccolissima. E’ un ricordo che hanno in molti così come sono molte le persone che in cucina vorrebbero fare la conserva di pomodoro. Scopriamo grazie a Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi un modo davvero semplice per fare delle ottime conserve di pomodori.

FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA CONSERVA DI POMODORO DI BENEDETTA ROSSI

Benedetta Rossi ci stupisce subito, non fa bollire nemmeno un attimo i pomodori ma svela un trucco per pelarli. Sono necessari però dei pomodori ben maturi e lei scegli quelli tondi, che ovvimanente laviamo bene.

Prendiamo il pomodoro e con la parte della lama del coltello che non taglia passiamo tutto il pomodoro lisciando leggermente, tagliamo via la cima e la pelle viene via molto facilmente. Tagliamo la parte centrale togliendo i semi, strizziamo il pomodoro e tagliamo a pezzettoni nello scolapasta. Facciamo scolare bene. Strizziamo ancora con le mani i pomodori e riempiamo il vasetto. Chiudiamo il vasetto, stringiamo bene. I coperchi devono sempre essere nuovi mentre i barattoli di vetro li possiamo utilizzare più volte.

Facciamo bollire a bagnomaria per circa 1 ora i nostri barattoli ben chiusi e disposti in una pentola molto grande con dentro l’acqua che copre i barattoli. Sul fondo della pentola, sotto i barattoli, ricordiamo di mettere un canovaccio. Togliamo i barattoli dalla pentola, asciughiamo e possiamo mettere in dispensa la conserva di pomodoro e consumarla entro un anno.