Caramelle per la gola fatte in casa con la ricetta di Benedetta Rossi

In questo periodo dell’anno i raffreddori sono all’ordine del giorno, come anche i mal di gola. E allora perchè non provare a fare in casa delle caramelle per la gola? La ricetta ce la dà Benedetta Rossi che ci suggerisce proprio dalla sua rubrica Fatto in casa per voi, come preparare in casa queste buonissime caramelline, un sollievo per il mal di gola. Protagonista della ricetta chiaramente il miele, che non può mancare quando si parla di caramelle per il mal di gola. Un altro ingrediente utile solo per la fase di preparazione è lo zucchero a velo.

Non ci resta quindi che prendere appunti per questa ricettina da fare in casa: per voi le caramelle balsamiche di Benedetta Rossi.

COME FARE IN CASA LE CARAMELLE PER LA GOLA: LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI

Iniziamo quindi dalla lista degli ingredienti: 4 cucchiai di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, 1 cucchiaino di cannella in polvere, mezzo cucchiaino di miele, 2 cucchiai di succo di limone, zucchero a velo qb

Prendete lo zucchero a velo e mettetelo in una pirofila in modo che poi le caramelle possano esserne avvolte. Allargatelo e pressatelo bene con il dorso di un cucchiaio e, con la punta del dito, create delle fossette nello zucchero che userete come stampo per le caramelle. E’ questo il ruolo dello zucchero a velo: essere il nostro stampino!

Andiamo avanti con la preparazione. In un pentolino mettete 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di succo di limone, 1 cucchiaino di cannella in polvere, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere e mezzo cucchiaino di miele.

Prendiamo il nostro pentolino e lo mettiamo sul fuoco: deve cuocere per 4 minuti circa in modo che si formi il caramello. 4 minuti circa a partire dal bollore. Con un cucchiaio colate piccole quantità del caramello ottenuto nelle fossette di zucchero a velo create in precedenza.

Fatele solidificare per qualche minuto, mescolatele con lo zucchero a velo, rimuovete lo zucchero in eccesso con un colino e mettetele in una scatolina.

Le nostre caramelle balsamiche con i consigli di Benedetta Rossi sono pronte!