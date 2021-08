I consigli di Benedetta Rossi per preparare e cucinare i legumi secchi

Preparare e cucinare i legumi secchi, è Benedetta Rossi che ci regala qualche consiglio con il menù dedicato ai legumi. I legumi secchi, quindi fagioli, ceci, lenticchie, piselli, sono ricchi di proprietà nutritive, si conservano a lungo e si possono consumare in qualunque stagione. Da Fatto in casa per voi alcuni consigli per i legumi, per cucinarli nel modo giusto. Come si devono preparare per la cottura? Prendiamo i legumi secchi, li mettiamo in una ciotola grande e copriamo con l’acqua fresca, teniamo in ammollo per minimo 12 ore, quindi possiamo farlo la sera e saranno in ammollo tutta la notte. Devono raddoppiare il loro volume, quindi buttiamo l’acqua e li passiamo sotto l’acqua corrente. Non dobbiamo fare l’errore di cuocere i legumi nell’acqua in cui sono stati a bagno. Versiamo i legumi nella pentola capiente e copriamo di nuovo con l’acqua fresca.

FATTO IN CASA PER VOI – BENEDETTA ROSSI CONSIGLIA COME SI CUCINANO I LEGUMI

Accendiamo il fuoco e aggiungiamo un pizzico di bicarbonato e una foglia di alloro che non solo profuma ma aiuta anche a togliere il cattivo odore che si crea in cucina durante la cottura dei fagioli. Il sale invece lo aggiungiamo solo a fine cottura dei legumi. Facciamo cuocere almeno 1 ora ma ovviamente il tempo di cottura varia in base ai legumi scelti. Benedetta Rossi nel suo esempio ha scelto i fagioli.

Altra cosa da fare: se durante la cottura dei legumi sale in superficie della schiuma bianca prendiamo la schiumarola e togliamo tutto con cura, anche più volte se necessario.

Consigli perfetti come sempre con la food blogger che suggerisce di mangiare spesso i legumi, come si faceva un tempo, come hanno fatto i suoi nonni, le sue zie, da cui ha preso tanti esempi di vita, segreti e consigli in cucina. Non perdete gli altri preziosi consigli in cucina di Benedetta Rossi.