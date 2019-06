Benedetta Rossi prepara la torta a numero, la ricetta da Fatto in casa per voi

E’ una delizia la torta a numero fatta da Benedetta Rossi e grazie alle ricette Fatto in casa per voi possiamo in poco tempo ottenere una torta golosa con la Nutella. Non serve il forno ma solo il frigo, è una torta che si prepara con la Nutella, i biscotti secchi, il burro, il cacao e poco altro, quindi è un possibile al dolce salame al cioccolato. La torta a numero dalle ricette di Benedetta Rossi è una torta fredda, una torta alla Nutella, una torta furba e super golosa. Possiamo creare il numero che vogliamo o la lettera che vogliamo. Ecco come in poco tempo e con gran semplicità la bravissima youtuber Benedetta Rossi ha fatto la sua torta a numero.

RICETTE DOLCI BENEDETTA ROSSI – FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA TORTA A NUMERO

Ingredienti torta a numero di Benedetta Rossi, Fatto in casa per voi: 600 g biscotti secchi, 300 g burro, 70 g cacao amaro, 600 g crema spalmabile alla nocciola, confettini colorati al cioccolato

Preparazione torta numero ricette Benedetta Rossi: mettiamo i biscotti secchi nel sacchetto e li sbricioliamo con il batticarne o il mattarello, possiamo anche usare il mixer, li sbricioliamo in modo grossolano. Versiamo poi nella ciotola con il burro fuso e mescoliamo bene e poi aggiungiamo il cacao amaro in polvere e 6 cucchiai di Nutella, la crema spalmabile alla nocciola. Il resto della Nutella lo utilizziamo per la decorazione. Se vogliamo possiamo aggiungere anche nocciole o pistacchi tritati. Lavoriamo tutto il composto, dobbiamo ottenere un impasto consistente e omogeneo, un po’ come quello per il salame al cioccolato.

Usiamo un vassoio e lo copriamo con la pellicola; con il composto formiamo un numero o una lettera. Ci aiutiamo con un cucchiaio per trasferire il composto sul vassoio, quindi compattiamo con le mani e con il cucchiaio per dare la forma desiderata. Copriamo con la pellicola e pressiamo ancora con le mani. mettiamo in frigo 3 ore o anche nel congelatore se abbiamo fretta. Spalmiamo sulla superficie la Nutella rimasta e adesso disponiamo in ordine perfetto i confettini in diagonale o come preferiamo e del colore che vogliamo.