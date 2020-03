Ricette Cotto e Mangiato: facciamo la torta con la polenta avanzata

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta della torta con polenta avanzata. Non la solita ricetta dolce, non la solita torta ma Tessa Gelisio ha suggerito una torta un po’ particolare perché l’ingrediente principale è la polenta avanzata. In genere con la polenta avanzata si preparano dei crostini ma con la ricetta Cotto e Mangiato abbiamo una ricetta dolce con la polenta, una vera delizia, una torta cotta e mangiata che non possiamo perdere. Quando prepariamo la polenta magari ne facciamo un po’ in più e così possiamo preparare la torta di polenta dolce. Latte, burro fuso, uova, zucchero, farina, fecola di patate, uvetta, lievito e anche la vaniglia. La preparazione come sempre è facile e veloce e il risultato è da provare. Ecco la ricetta Cotto e Mangiato di questa settimana, la torta Cotto e Mangiato da preparare tutti insieme in famiglia.

LA RICETTA DELLA TORTA CON POLENTA AVANZATA – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti torta con polenta avanzata: 300 g di polenta, 100 g di latte, 50 g di burro fuso, 2 uova, 150 g di zucchero, 150 g di farina, 70 g di fecola o maizena, 50 g di uvetta ammollata, 2 cucchiaini di lievito, 1 baccello di vaniglia

Preparazione torta con polenta avanzata da Cotto e Mangiato: iniziamo frullando 300 g di polenta con 100 g di latte, i semini di baccello di vaniglia, 50 g di burro fuso. Aggiungiamo poi le 2 uova, 150 g di zucchero e amalgamiamo bene il tutto. Versiamo 70 g di fecola o di maizena e 150 g di farina, 2 cucchiaini di lievito e 50 g di uvetta che abbiamo già ammollato in acqua. Amalgamiamo il tutto.

Versiamo tutto l’impasto nello stampo di 26 cm di diametro foderato con la carta forno, cuociamo a 180 gradi per 30 minuti statico e poi 10 minuti ventilato. Facciamo raffreddare la torta e completiamo con lo zucchero a velo.