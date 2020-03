La charlotte ai frutti di bosco di Benedetta Rossi: una ricetta di primavera

C’è aria di primavera nella cucina di Benedetta Rossi. Nella puntata di Fatto in casa per voi andata in onda oggi 28 marzo 2020 su Real Time e su Food Newtork, la foodblogger ha deliziato il suo pubblico con delle ricette dolci davvero molto golose. Vi suggeriamo la ricetta della charlotte ai frutti di bosco, molto semplice da preparare e davvero alla portata di tutti.

LA RICETTA DELLA CHARLOTTE AI FRUTTI DI BOSCO DI BENEDETTA ROSSI

Iniziamo dalla lista degli ingredienti:

400 g savoiardi

Crema pasticcera : 3 uova, 125 g zucchero, 750 ml latte, 50 g amido di mais, scorza di limone

: 3 uova, 125 g zucchero, 750 ml latte, 50 g amido di mais, scorza di limone 500 ml panna zuccherata, 8 g gelatina in fogli, 300 g frutti di bosco

acqua zuccherata, zucchero a velo

Per prima cosa si inizia con la preparazione della crema pasticcera, come ha suggerito Benedetta Rossi nella sua video ricetta. In un pentolino mettiamo il latte a scaldare aggiungendo la scorza di un limone. Rompete le uova in un altro pentolino e sbattetele con una frusta aggiungendo anche lo zucchero e l’amido di mais. Una volta che il latte è caldo, lo prendiamo e lo aggiungiamo, a filo, al pentolino con le uova. Continuiamo facendo addensare la crema continuando a mescolare con una frusta manuale. Togliete la crema dal pentolino e versatela in una ciotola e fatela raffreddare avendo cura di coprirla a contatto con della pellicola trasparente per alimenti.

In attesa che la crema pasticcera si raffreddi, andiamo avanti nella preparazione della nostra ricetta; mettete a bagno la gelatina in fogli e montate a neve la panna. Ammorbidite un attimo con lo sbattitore la crema pasticcera fatta raffreddare ed aggiungete alla crema metà della panna montata e mescolate con una frusta elettrica.

Mettete quindi la gelatina in fogli ammorbidita in un pentolino insieme ad un paio di cucchiai di acqua la facciamo sciogliere mescolando con un cucchiaino. Quando la gelatina di sarà sciolta, versatela calda nella ciotola con la crema e mescolate con le fruste elettriche. Per chi preferisce una versione alcolica della charlotte, si può usare del limoncello per la bagna.

Per dare via alla charlotte, usiamo chiaramente una teglia con un anello a cerniera, in modo che la nostra composizione sia più semplice. Sotto mettiamo un piatto da portata. Benedetta usa uno stampo da 24 cm. Prendiamo i savoardi, che tagliamo da un lato in modo che abbiano una base solida e li disponiamo in cerchio sui bordi della teglia. Anche sul fondo mettiamo i biscotti. Con un cucchiaio bagnate i savoiardi disposti sulla base; versate metà della crema all’interno della teglia, aggiungete dei frutti di bosco e ricoprite con un altro strato di savoiardi. Bagnateli ancora con un po’ di bagna, versate l’altra metà della crema . Andiamo avanti con la fase finale della preparazione della charlotte livellando il tutto per bene.

Decoriamo a questo punto con la panna che ci è rimasta, ricordiamoci che nel centro andranno messi i frutti di bosco per cui possiamo lasciare lo spazio che serve. Scegliamo i frutti di bosco che ci piacciono e li mettiamo al centro. Lasciamo la torta con la cerniera almeno per un paio di ore in frigo. Poi spolverizziamo con lo zucchero a velo per dare effetto brina. Togliamo il cerchio e chiudiamo con un nastrino in modo che i savoiardi restino comunque ben saldi.

