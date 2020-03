Ricette Benedetta Rossi: tiramisù di fragole nell’uovo di Pasqua

Ancora nuove ricette di Benedetta Rossi con Fatto in casa per voi e oggi la bravissima youtuber esperta in cucina ci regala la ricetta del tiramisù alle fragole ma è un tiramisù speciale perché Benedetta Rossi lo prepara nell’uovo di Pasqua, nella metà di un uovo al cioccolato. E’ una deliziosa idea di Benedetta Rossi, una delle ricette di Pasqua da copiare. Tutte perfette come sempre le ricette Fatto in casa per voi di questa terza stagione di Food Network. Dopo la torta pasqualina di Benedetta Rossi ecco la ricetta del tiramisù di Pasqua, il tiramisù alle fragole con mascarpone e panna, bellissimo e goloso nell’uovo di cioccolato.

LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEL TIRAMISU’ ALLE FRAGOLE NELL’UOVO DI PASQUA– RICETTE FATTO N CASA PER VOI

Ingredienti tiramisù alle fragole: 500 g di uovo di Pasqua al cioccolato, 200 g di fragole, 80 g di zucchero, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 1 limone, 200 g di mascarpone, 10 savoiardi, 250 ml di panna fresca

Preparazione: laviamo le fragole con delicatezza, le tagliamo a pezzi e le facciamo macerare in una ciotola con zucchero e succo di limone per 1 oretta. Scaldiamo la lama di un coltello così possiamo tagliare a metà in modo perfetto l’uovo di cioccolato, ne usiamo solo metà.

In una ciotola lavoriamo insieme il mascarpone con la panna, zucchero es estratto di vaniglia, montiamo bene il tutto con le fruste.

Recuperiamo il succo delle fragole che allunghiamo con acqua e abbiamo la bagna. Inzuppiamo uno alla volta i savoiardi nella bagna e disponiamo nel guscio di cioccolato. Versiamo la crema di mascarpone e panna nella sacca e formiamo uno strato di ciuffi di crema sui savoiardi. Aggiungiamo le fragole a pezzetti, aggiungiamo adesso un altro strato di savoiardi inzuppati nella bagna e ancora ciuffi di panna e mascarpone. Decoriamo con le fragole tagliate a metà.