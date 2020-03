Ricette Fatto in casa per voi, la torta primavera al limone di Benedetta Rossi

Tra le nuove ricette Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi la ricetta della torta primavera al limone, il dolce che non potete perdere. La torta con crema al limone di Benedetta Rossi è tra le nuove ricette della terza stagione di Food Network, la ricetta per una torta facile da preparare, perfetta dalla colazione alla merenda ma anche per festeggiare tutti insieme. Come sempre la bravissima youtuber ci spiega con molta semplicità come preparare la sua torta al limone. Scorza di limone nell’impasto della base ma è la crema a essere speciale, fatta con succo di limo e succo di arancia, niente latte. Poi tanta panna montata e sono i fiorellini a dare il tocco primaverile. Ecco dalle ricette Benedetta Rossi la ricetta della torta al limone Fatto in casa per voi.

LA RICETTA DELLA TORTA PRIMAVERA AL LIMONE DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 4 uova, 200 g di zucchero, 100 g di olio di semi di girasole, 100 g di acqua, scorza di 1 limone, 250 g di farina 00, 16 g di lievito vanigliato

Per la crema: 100 ml di succo di limone, 100 ml di succo d’arancia, 40 g di zucchero, 35 g di farina – 250 ml di panna e fiorellini di campagna

Preparazione: in una ciotola rompiamo le uova, uniamo lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, mescoliamo bene il tutto e uniamo l’olio di semi di girasole, l’acqua, la farina e alla fine il lievito vanigliato, lavoriamo bene il tutto. Imburriamo e infariniamo la tortiera e versiamo il composto. Mettiamo in forno ventilato a 170 gradi o 180 gradi se forno statico per 35 – 40 minuti. Facciamo raffreddare e tagliamo a metà la torta.

Intanto, prepariamo la crema: versiamo nel pentolino lo zucchero e la farina, mescoliamo e aggiungiamo succo di limone e di arancia, mettiamo sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando. Farciamo la torta con la crema ancora calda e completiamo con la panna montata decorando con ciuffi di crema e fiorellini di campagna.